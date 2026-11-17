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बड़वानी में चलती बस के ब्रेक फेल, 50 से ज्यादा यात्री थे सवार, मचा हड़कंप

बड़वानी में बस का एक्सीडेंट ( ETV Bharat )

बड़वानी: बड़वानी से खेतिया जा रही यात्रियों से भरी बस मंगलवार को अंबापड़ावा के पास बारीफलियां घाट में हादसे का शिकार होते-होते बच गई. घाट में अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए. बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे. ऐसी स्थिति में चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे मिट्टी में उतारकर रोक दिया. हालांकि अचानक हुई इस घटना से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे में 15 से अधिक यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है.

बड़वानी में चलती बस के ब्रेक फेल

बताया जा रहा है कि रेवा कृपा बस बड़वानी से खेतिया की ओर जा रही थी. बोकराटा के आगे बारीफलियां के पास घाट पर पहुंचते ही बस के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया. घाट का रास्ता होने के कारण स्थिति काफी खतरनाक हो गई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस समय बस की रफ्तार भी तेज थी. ऐसे में चालक ने बस को नियंत्रित करने का प्रयास किया और सड़क किनारे मिट्टी में उतारकर रोक दिया. बस के रुकते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली. यदि बस अनियंत्रित होकर पलट जाती या खाई में गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. एक्सीडेंट में कई यात्री घायल (ETV Bharat) NH 44 पर दौड़ती बस, गहरी नींद में 50 यात्री, अचानक भड़की आग, कोई दरवाजे कोई खिड़की से कूदा 15 से अधिक यात्री घायल, स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी