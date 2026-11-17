बड़वानी में चलती बस के ब्रेक फेल, 50 से ज्यादा यात्री थे सवार, मचा हड़कंप
बड़वानी में 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी बस का ब्रेक फेल, 15 से ज्यादा घायल, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा. रिपोर्ट-आदित्य शर्मा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 1:41 PM IST
बड़वानी: बड़वानी से खेतिया जा रही यात्रियों से भरी बस मंगलवार को अंबापड़ावा के पास बारीफलियां घाट में हादसे का शिकार होते-होते बच गई. घाट में अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए. बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे. ऐसी स्थिति में चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे मिट्टी में उतारकर रोक दिया. हालांकि अचानक हुई इस घटना से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे में 15 से अधिक यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है.
बड़वानी में चलती बस के ब्रेक फेल
बताया जा रहा है कि रेवा कृपा बस बड़वानी से खेतिया की ओर जा रही थी. बोकराटा के आगे बारीफलियां के पास घाट पर पहुंचते ही बस के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया. घाट का रास्ता होने के कारण स्थिति काफी खतरनाक हो गई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस समय बस की रफ्तार भी तेज थी. ऐसे में चालक ने बस को नियंत्रित करने का प्रयास किया और सड़क किनारे मिट्टी में उतारकर रोक दिया. बस के रुकते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली. यदि बस अनियंत्रित होकर पलट जाती या खाई में गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था.
15 से अधिक यात्री घायल, स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी
घटना के बाद घायलों को खेतिया स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि अधिकांश यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि कुछ यात्रियों को अपेक्षाकृत अधिक चोट लगी है. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई. घायलों के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है.
पुलिस ने संभाला मोर्चा, कारणों की जांच शुरू
बस के ब्रेक फेल होने की सूचना मिलते ही खेतिया और पाटी पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिसकर्मियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की और मौके पर यातायात व्यवस्था संभाली. पुलिस द्वारा बस के ब्रेक फेल होने के कारणों की जांच की जा रही है. इस संबंध में बस चालक और यात्रियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं. घटना के बाद यात्रियों और उनके परिजनों में चिंता का माहौल रहा. हालांकि चालक की सूझबूझ से बस को समय रहते रोक लिया गया, जिससे घाट में एक बड़ा हादसा टल गया.
खेतिया थाना प्रभारी सुखलाल भंवर ने बताया कि "बस के ब्रेक फेल होने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. घटना में 15 से अधिक यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिली है. पुलिस द्वारा बस चालक और यात्रियों से पूछताछ कर घटना के कारणों की जांच की जा रही है."