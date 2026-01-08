हाड़ कंपाती ठंड में तड़के 3 बजे 108 मटकों के पानी से स्नान, 41 दिन की जलधारा तपस्या

ETV Bharat / state

बड़वानी की तपोभूमि पानसेमल स्थित श्रीराम कुटिया आश्रम में 28 वर्षीय महंत बालकमुनि कोतवाल इन दिनों उदासीन पंचायत अखाड़े की परंपरा के तहत 41 दिन की कठिन जलधारा तपस्या कर रहे हैं. यह तपस्या 20 दिसंबर से आरंभ हुई और पूरे अनुशासन के साथ निर्धारित अवधि तक जारी रहेगी. ब्रह्ममुहूर्त में प्रतिदिन तड़के 3 बजे महंत बालकमुनि ठंड के बीच 108 मटकों के पानी से स्नान करते हैं.

बड़वानी : मध्य प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है. एक तरफ लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते हैं तो वहीं बड़वानी के पानसेमल में एक महंत ऐसी साधना कर रहे हैं, जिसे सुनकर यकीन कर पाना संभव नहीं है. कड़कड़ाती ठंड में ये महंत तड़के 3 से 5 बजे तक यानी दो घंटे तक 108 मटकों के पानी से स्नान करते हैं. महंत के शरीर पर दो घंटे तक मटकों के पानी की धार लगातार चलती है.

तपस्या के दौरान तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है. मटकों का पानी इससे भी ठंडा रहता है. सेवादारों द्वारा 108 मटकों का पानी एक बड़े मटके में डाला जाता है, और उसी से गिरती जलधारा के नीचे बैठकर दो घंटे तक यह साधना सम्पन्न की जाती है. बालकमुनि मूलतः ठीकरी स्थित ओम कृष्णधाम गोशाला आश्रम से जुड़े हैं. उनके गुरु महंत किशनदास महाराज ने उन्हें डेढ़ वर्ष की अवस्था में ही उदासीन अखाड़ा हरिद्वार को समर्पित कर दिया था.

कड़ाके की ठंड में तड़के 3 बजे 108 मटकों के पानी से स्नान (ETV BHARAT)

लोककल्याण व गौमाता के लिए तपस्या

बीते वर्ष उन्हें पानसेमल के श्रीराम कुटिया आश्रम की सेवा हेतु नियुक्त किया गया, जहां अब वे पहली बार इस परंपरागत तपस्या का पालन कर रहे हैं. महंत बालकमुनि का कहना है "वह प्रदेश और देश की सुख-शांति, समृद्धि और लोककल्याण की कामना के साथ ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ की भावना से यह साधना कर रहे हैं. उनकी इच्छा है कि गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और भारत में धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना प्रबल हो."

महंत बालकमुनि सेवादारों के साथ (ETV BHARAT)

श्रीराम कुटिया परिसर में कठिन साधना

यह तपस्या गुरु मार्गदर्शन में श्रीराम कुटिया परिसर में ही हो रही है, जो ब्रह्मलीन मां आरतीदास उदासीन महाराज का समाधि स्थल भी है. पूरी साधना व्यवस्था में आश्रम के सेवादार सियाराम बापू, संजीव मंडलोई, खंडू मंडलोई, रविंद्र वाडिले, सचिन, विजय मोहोले और सेवाराम सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.