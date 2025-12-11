ETV Bharat / state

बड़वानी के पानसेमल में कांग्रेस को करारा झटका, डेढ़ सौ कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल

डेढ़ सौ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा ( ETV BHARAT )