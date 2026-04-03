नल जल योजना पर भिड़े PHE और PWD के अफसर, खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण
बड़वानी के होलगांव में सड़क निर्माण के दौरान नल-जल योजना की पाइप लाइन टूटी. 3 माह से पानी को तरसे ग्रामीण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:05 PM IST
बड़वानी : बड़वानी जनपद पंचायत के ग्राम होलगांव में नलजल योजना पिछले 3 माह से ठप पड़ी है, जिससे करीब 1500 की आबादी गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रही है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ग्रामीणों को नदी, झिरी और खेतों का दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है. ग्रामीणों के अनुसार सिलावद से पाटी तक बन रही सड़क के निर्माण कार्य के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद से गांव में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई.
कई किमी दूर से लाना पड़ता है पानी
अभी तक पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई. पंचायत द्वारा भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई. पानी की किल्लत के चलते महिलाओं और बच्चों को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है. सुबह से लेकर देर शाम तक एक ही काम है, पानी का इंतजाम करना. शौचालयों में पानी नहीं होने से दिक्कतें और बढ़ गई हैं.
एक भी हैंडपंप या बोरवेल चालू नहीं
ग्रामीण नयन सिंह अलावे ने बताया "जिस नदी से पानी लाते हैं, उसी में नहाना, कपड़े धोना और मवेशियों को पानी पिलाया जाता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है." ग्रामीण मनीषा के मुताबिक "पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य के कारण ही पाइपलाइन टूटी है और तब से स्थिति जस की तस बनी हुई है. गांव में एक भी हैंडपंप या बोरवेल चालू नहीं है."
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दो विभागों की खींचतान से ग्रामीण परेशान
ग्रामीणों ने जनसुनवाई में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) और लोक निर्माण विभाग (PWD) आमने-सामने हैं. पीएचई विभाग का कहना है कि पाइपलाइन पीडब्ल्यूडी ने तोड़ी है, इसलिए मरम्मत की जिम्मेदारी भी उसी की है. वहीं पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री विजय पंवार का कहना है "उनका काम सड़क बनाना है, पाइपलाइन सुधारना नहीं." ग्राम पंचायत सचिव ने भी यह कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि योजना अभी पंचायत को हैंडओवर नहीं हुई है.