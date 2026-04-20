ETV Bharat / state

बड़वानी में चंद पैसों के लिए हत्यारा बना बेटा, पिता को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

बड़वानी में बेटे ने पिता को मारी गोली, घटना के बाद आरोपी फरार, पुलिस कर रही आरोपी बेटे की तलाश.

BARWANI MURDER CASE
बड़वानी में चंद पैसों के लिए हत्यारा बना बेटा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 4:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बड़वानी: मध्य प्रदेश में बड़वानी के पिछोड़ी गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां पैसों के विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है.

बेटे ने की पिता की हत्या

बताया जा रहा है कि, 20 अप्रैल की दोपहर पुलिस को फोन के जरिए सूचना मिली कि ग्राम पिछोड़ी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. इसके बाद शव का पंचनामा कर जांच शुरू की गई. प्रारंभिक जांच में मृतक की पत्नी गौरी बाई (आरोपी की मां) ने पुलिस को बताया कि "उनके 32 वर्षीय बेटे चंदन बडोले ने ही अपने 58 वर्षीय पिता जगन बडोले की हत्या की है.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि पैसों को लेकर पिता-पुत्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. घटना के दिन भी इसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

पास रखी पिस्तौल उठाई और मार दी गोली

विवाद के दौरान गुस्से में आकर चंदन बडोले ने पास रखी पिस्तौल उठाई और अपने पिता जगन बडोले के सिर पर गोली मार दी. गोली लगते ही जगन गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई." पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मौत सिर पर गंभीर चोट के कारण हुई है.

BARWANI SON KILLS FATHER
आरोपी बेटा (ETV Bharat)

पिता से पैसों की मांग कर रहा था बेटा

शहर कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि "आरोपी चंदन बडोले अपने पिता से लगातार रुपयों की मांग कर रहा था. मृतक जगन बडोले ने उसे पहले भी करीब दो लाख रुपये दिए थे, लेकिन इसके बावजूद वह और पैसों की मांग कर रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया.

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी घटना के बाद से फरार है. उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा." बताया जा रहा है कि आरोपी चंदन बडोले पहले वेल्डिंग की दुकान चलाता था. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हर पहलू से जांच की जा रही है."

TAGGED:

BARWANI SON KILLS FATHER
BARWANI CRIME NEW
BARWANI SON SHOT FATHER
BARWANI NEWS
BARWANI MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.