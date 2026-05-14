साइकिल से कार्यालय पहुंचे बड़वानी सांसद, ईंधन बचाने की अपील
बड़वानी जिला अध्यक्ष की ई-स्कूटी के बाद अब सांसद भी साइकिल में, घर से दफ्तर तक चलाई साइकिल, लोगों ने बनाए वीडियो.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 5:17 PM IST
बड़वानी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाओ अपील का असर तेजी से देखने मिल रहा है. खरगोन-बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी पीएम के संदेश को आगे बढ़ाते हुए साइकिल का प्रयोग किया. सांसद गुरुवार सुबह अचानक साइकिल से अपने कार्यालय पहुंच गए, जिन्हें देख लोग चौंक भी गए और तारीफ भी करते नजर आए.
सांसद ने साइकिल उपयोग करने का दिया संदेश
सांसद ने इसे पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश बताते हुए लोगों से छोटी दूरी के लिए साइकिल उपयोग करने की अपील की. हालांकि, उनकी इस पहल को लेकर शहर में राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव भी इलेक्ट्रिक स्कूटी से भाजपा कार्यालय पहुंचे थे और इसे भी पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर प्रचारित किया गया था.
पीएम मोदी की अपील का असर
गुरुवार को सांसद पटेल अपने ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित निवास से जेल रोड स्थित कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे. इस दौरान सांसद पटेल ने कहा, '' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं. पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण बढ़ते ईंधन संकट को देखते हुए लोगों को छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करना चाहिए. इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.''
विपक्ष ने बताया पब्लिसिटी स्टंट
हालांकि, विपक्षी दस सांसद की इस पहल को पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि पूरा कार्यक्रम पहले से तय था और सांसद के पहुंचने से पहले ही कैमरा एंगल और फोटो पॉइंट तय कर लिए गए थे. सांसद कार्यालय पहुंचे, औपचारिक मुलाकात की, फोटो खिंचवाए और संदेश देकर रवाना हो गए. लोगों का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि नियमित रूप से ऐसे प्रयास करें तो उसका असर ज्यादा दिखाई देगा.
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प्रधानमंत्री की ईंधन बचत संबंधी अपील लंबे समय से जारी है, लेकिन सांसद की यह पहल जिला अध्यक्ष के कार्यक्रम के तुरंत बाद सामने आने से अब यह मुद्दा शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है