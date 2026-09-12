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इतने बच्चों पर 2-3 लाख क्यों खर्च करें?, स्कूल की मांग पर गौतम टेटवाल की चौंकाने वाली नसीहत

बड़वानी के भामी गांव में जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविर में पहुंचे थे प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.

Gautam Tetwal Controversy
प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 4:09 PM IST

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Updated : September 12, 2026 at 4:16 PM IST

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बड़वानी: बड़वानी में आयोजित जनविश्वास अभियान के तहत भामी गांव में लगाए गए शिविर के दौरान स्कूल भवन को लेकर ग्रामीणों द्वारा उठाई गई मांग उस समय चर्चा का विषय बन गई, जब प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने बच्चों की संख्या कम होने का हवाला देते हुए स्कूल बनाने की मांग खारिज कर दी. मंत्रीजी ग्रामीणों से सवाल किया कि इतने बच्चों पर दो-तीन लाख रुपए क्यों खर्च किए जाएं? मंत्री के इस जवाब के बाद यह मुद्दा ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

दरअसल, ग्राम भामी में आयोजित शिविर में ग्रामीणों ने प्रभारी मंत्री के सामने गांव की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्या रखी. ग्रामीणों का कहना था कि गांव में प्राथमिक विद्यालय के लिए भवन मौजूद है, लेकिन माध्यमिक विद्यालय के लिए उचित भवन नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को सामुदायिक भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही है. ग्रामीणों ने जर्जर हो चुके माध्यमिक विद्यालय भवन की मरम्मत अथवा नए भवन निर्माण की मांग मंत्री के सामने रखी.

मंत्री गौतम टेटवाल का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में (ETV Bharat)

मंत्री बोले- सामुदायिक भवन दे देंगे, स्कूल की बात न करें

शिविर के दौरान ग्रामीणों ने जब स्कूल भवन की मांग रखी तो प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने बच्चों की संख्या का हवाला देते हुए कहा कि इतने बच्चों पर दो-तीन लाख रुपए क्यों खर्चे जाएं. ग्रामीणों के अनुसार, मंत्री ने सामुदायिक भवन उपलब्ध कराने की बात कही, लेकिन स्कूल भवन की मांग को लेकर सहमति नहीं जताई.

मंत्री के इस कथित बयान को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण क्या उन्हें बेहतर और सुरक्षित स्कूल भवन की सुविधा से वंचित रखा जा सकता है? ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन शिक्षा के लिए सुरक्षित भवन की आवश्यकता कम नहीं हो जाती.

एक तरफ स्कूल, दूसरी तरफ जर्जर आंगनवाड़ी

ग्रामीणों के मुताबिक, भामी में माध्यमिक विद्यालय का भवन वर्ष 2007 में बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही भवन जर्जर स्थिति में पहुंच गया. भवन की स्थिति खराब होने के बाद उसमें नियमित रूप से कक्षाएं संचालित करना मुश्किल हो गया. इसके चलते माध्यमिक विद्यालय को सामुदायिक भवन में संचालित किया जा रहा है. ऐसे में विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए स्थायी और सुरक्षित भवन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.

पुराने जर्जर विद्यालय भवन में हो रहा आंगनवाड़ी का संचालन

ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक स्कूल का भवन होने के बावजूद माध्यमिक स्तर की कक्षाएं सामुदायिक भवन में संचालित हो रही हैं. वहीं पुराना विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में है और उसी परिसर में आंगनवाड़ी का संचालन हो रहा है. जिस जर्जर माध्यमिक विद्यालय भवन में पहले स्कूल संचालित होता था, उसी भवन में वर्तमान में आंगनवाड़ी भी संचालित की जा रही है. आंगनवाड़ी भवन की छत पर लगे पतरे पहले भी दो बार उड़ चुके हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि बच्चों के लिए मूलभूत आवश्यकता है. यदि पुराना भवन जर्जर है तो उसकी मरम्मत या नए भवन का निर्माण होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिल सके. ग्रामीणों का सवाल है कि जब बच्चों की पढ़ाई और छोटे बच्चों की आंगनवाड़ी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सुरक्षित भवन की आवश्यकता है, तो वर्षों से जर्जर भवन की समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है.

मंत्री के बयान पर राजनीतिक चर्चा भी तेज

प्रभारी मंत्री का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब प्रदेश में शिक्षा, युवाओं और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दे लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं. इंदौर में राहुल गांधी के युवाओं और छात्रों से जुड़े प्रस्तावित बड़े कार्यक्रम को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. ऐसे में बड़वानी के भामी गांव में स्कूल भवन की मांग पर प्रभारी मंत्री की टिप्पणी को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल सकती हैं.

Last Updated : September 12, 2026 at 4:16 PM IST

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