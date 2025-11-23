बड़वानी में मिला अज्ञात नरकंकाल, सामान से पुलिस लगा रही शव का पता

बड़वानी में मिला अज्ञात नरकंकाल, सामान से पुलिस लगा रही शव का पता
बड़वानी में मिला एक नरकंकाल, पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा कंकाल, लोगों से पहचानने की अपील की.
बड़वानी: खेतिया थाना क्षेत्र के मलगांव रोड पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया. जहां एक खेत के पास नाली में लगभग 20 से 30 वर्ष के एक अज्ञात युवक का कंकाल बरामद हुआ. सूचना मिलते ही खेतिया पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह कंकाल किसका है.
बेल्ट पर अंग्रेजी में ‘LOVE’ लिखा हुआ मिला
जानकारी के अनुसार, घटना की सूचना स्थानीय नागरिक चेतन जैन, निवासी शिवाजी चौक खेतिया ने पुलिस को दी थी. पुलिस टीम द्वारा जब मौके का निरीक्षण किया गया, तो पाया गया कि शव पूरी तरह कंकाल में बदल चुका था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौत को काफी समय बीत चुका है. पुलिस के अनुसार मृतक ने भूरे रंग की फुल-स्लीव टी-शर्ट, काली जींस व माचो कंपनी का काला अंडरवियर पहना हुआ था.
कमर में बंधी काले रंग की बेल्ट पर अंग्रेजी में ‘LOVE’ लिखा हुआ मिला. मृतक की जेब से माचिस की डिब्बी, बीड़ी का बंडल और मिट्टी की टूटी चिलम बरामद हुई. इसके अलावा शव के पास से गुलाबी रंग की डिजाइनदार बैडशीट भी जब्त की गई है.
गुमशुदगी की रिपोर्ट का कराया जा रहा मिलान
थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कनेश ने बताया कि "आसपास के क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट का मिलान कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मृतक के कपड़ों या सामान के आधार पर उसकी पहचान कर सके, तो तुरंत थाना खेतिया से संपर्क करे, ताकि परिवार का पता लगाया जा सके और मामले की स्थिति स्पष्ट हो सके. जांच अधिकारी अर्जुन सिंह मंडलोई ने भी स्थानीय लोगों तथा मीडिया से सहयोग की अपेक्षा जताई है, ताकि इस मामले में आगे की कार्रवाई सुचारू रूप से की जा सके."