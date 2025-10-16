ETV Bharat / state

मक्के पर बारिश की मार, लागत नहीं निकलने से किसान परेशान, आंदोलन की दी चेतावनी

राजपुर निवासी किसान गणेश चौहान ने बताया कि "पहले हमने मक्का से उम्मीदें लगाई थीं. सोचा था कि पिछले साल की तरह इस साल भी अच्छे भाव मिलेंगे, लेकिन इस बार हालात उलटे हो गए. मंडियों में व्यापारी मनमाने भाव बता रहे हैं. जिससे किसानों को नुकसान होना तय है."

बीते दिनों सेंधवा, राजपुर, अंजड़ और पाटी सहित कई ग्रामीण इलाकों से किसान कलेक्टर ऑफिस अपनी मांग लेकर पहुंचे थे. किसानों ने बताया कि "इस साल मक्का की फसल तैयार करने में प्रति एकड़ लगभग 30 हजार रुपए तक खर्च लगा है. इसमें बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, डीजल और सिंचाई का पूरा खर्च शामिल है, लेकिन उत्पादन उम्मीद से बहुत कम हुआ है. शुरुआत में बारिश की कमी और बाद में अतिवृष्टि के कारण पौधे पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए. कई जगह खेतों में जलभराव होने से दाने काले पड़ गए और वजन कम हो गया."

बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी में मक्का किसानों की मुसीबतें साल दर साल बढ़ती जा रही हैं. इस साल जिले में हजारों हेक्टेयर में मक्का लगाया गया है. लेकिन मक्का किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम की मार, महंगे इनपुट और दाम में गिरावट इनमें प्रमुख है. मक्के के भावों में कमी के चलते किसान अब सरकार से सोयाबीन की तरह मक्के को भी भावांतर भुगतान योजना में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.

किसानों को प्रति क्विंटल 1 हजार का नुकसान

जिले की कृषि उपज मंडियों में मक्का करीब 1400 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 2400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है. यानी किसानों को प्रति क्विंटल करीब 900 रुपए तक का घाटा उठाना पड़ रहा है. इस स्थिति को देखते हुए किसानों की मांग है कि "सरकार को तत्काल भावांतर भुगतान योजना में मक्का को शामिल करना चाहिए, ताकि उन्हें MSP और बाजार भाव के बीच का अंतर मिल सके."

नई तकनीक अपनाओ ड्रिप लगाओ

अंजड़ निवासी किसान महेश मुंडे ने कहा, "हम किसानों से कहा जाता है कि नई तकनीक अपनाओ और ड्रिप लगाओ. लेकिन जब किसानों को सही दाम ही नहीं मिल रहा है तो नई तकनीक अपनाने का क्या फायदा. हमें सिर्फ मजदूरी ही बचती है मुनाफा तो सपना बन गया है."

खर्च की तुलना में मुनाफे में भारी गिरावट

कई किसानों अपनी समस्या बताते हुए कहा कि "डीजल, खाद, बीज और कीटनाशकों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. सिंचाई का खर्च भी कई गुना बढ़ गया है. इस साल समय पर बारिश नहीं होने चलते कई किसानों ने अपने खेतों में बोरवेल या पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया, जिससे बिजली और डीजल पर भारी खर्च हुआ. सरकारी वादा अब किसानों को तंज जैसा लगने लगा है. जब फसल की कीमत लागत से भी कम मिले, तो आय दोगुनी कैसे होगी, आधी भी नहीं बचती है."

मक्का को भावांतर भुगतान योजना में शामिल करने की मांग (ETV Bharat)

1 लाख हेक्टेयर से अधिक मक्का को बारिश से हुआ बड़ा नुकसान

कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष बड़वानी में लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मक्का की बुवाई की गई थी. सेंधवा और राजपुर ब्लॉक सबसे अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों में शामिल है. लेकिन मौसम की असमानता से जिलेभर में औसत उत्पादन में लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक की कमी आई है. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि "यदि भावांतर भुगतान योजना में मक्का को शामिल किया जाता है तो किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है. पिछले वर्षों में सोयाबीन किसानों को इस योजना से सीधा आर्थिक लाभ मिला था, जिससे उनकी स्थिति कुछ बेहतर हुई है."

भारतीय किसान संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री कमल तोमर ने बताया कि "बड़वानी मक्का उत्पादन का बड़ा केंद्र है. यहां हजारों किसान इसी पर निर्भर हैं. यदि सरकार ने मक्का को भावांतर योजना में शामिल नहीं किया तो किसान आंदोलन के लिए विवश होंगे. किसान संघ आने वाले दिनों में जिले के सभी विकास खंडों में बैठकों का आयोजन करेगा, जिनमें आगे की रणनीति तय की जाएगी. हमारी मांग स्पष्ट है. जब सोयाबीन, मूंग और उड़द को भावांतर का लाभ मिल सकता है, तो मक्का को क्यों नहीं मिल रहा है. यह भी एक प्रमुख खरीफ फसल है और प्रदेश के लाखों किसान इससे जुड़े हैं."

शासन स्तर पर चल रही चर्चा

इस पूरे मामले पर कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि "किसानों की स्थिति से विभाग अवगत है. वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है और किसानों की समस्याओं पर विचार के लिए शासन स्तर पर चर्चा चल रही है. मक्का उत्पादन लागत इस बार अधिक रहा है, जबकि बाजार भाव अपेक्षाकृत कम है. भावांतर योजना में मक्का को शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा सकता है."

बड़वानी के ग्रामीण अंचलों में यही मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है. किसान खुले शब्दों में कह रहे हैं कि यदि जल्द कोई राहत नहीं दी गई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे. किसानों ने चेतावनी दी है कि "आने वाले समय में जिलेभर में ज्ञापन सौंपने, रैली और धरना-प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है. खेती हमारी जीवन रेखा है, लेकिन जब पसीने का दाम नहीं मिलता तो दिल टूट जाता है. सरकार अगर सच में किसान की आय दोगुनी करना चाहती है, तो पहले मक्का को भावांतर योजना में शामिल करे."