बड़वानी में बारिश ने तोड़ी उम्मीद, घर-बार छोड़ गुजरात की राह पर ग्रामीण, फिर पलायन

बड़वानी में बारिश ने तोड़ी उम्मीद, घर-बार छोड़ गुजरात की राह पर ग्रामीण, फिर पलायन
बड़वानी में कम बारिश ने सुखाई फसलें, रोजगार और आय न होने से पलायन कर रहे ग्रामीण, मजदूरी के लिए घर छोड़ जा रहे गुजरात. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 1:08 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 1:36 PM IST
बड़वानी: पाटी क्षेत्र में इस साल मानसून की बेरुखी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. बारिश के अभाव में पहाड़ी एवं पथरीली जमीन पर बोई गई फसलें सूखकर बर्बाद हो गई हैं. खेती से होने वाली आमदनी का सहारा छिनने के बाद अब ग्रामीण परिवार मजदूरी की तलाश में अपना घर-बार छोड़कर पड़ोसी राज्य गुजरात की ओर पलायन करने को मजबूर हैं.
पाटी ब्लॉक के बोकराटा, शिवनी, झरार, कंड्रा सहित आसपास के कई गांवों से इन दिनों बड़ी संख्या में परिवार गुजरात के लिए रवाना हो रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में खेती के बाद दूसरा बड़ा सहारा मजदूरी ही है, लेकिन इस समय स्थानीय स्तर पर पर्याप्त काम उपलब्ध नहीं होने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है.
बस स्टैंड और सड़क किनारे दिखाई दे रहा पलायन का मंजर
पलायन की स्थिति का अंदाजा गांवों और बस स्टैंडों पर दिखाई देने वाले मंजर से लगाया जा सकता है. सुबह से ही परिवार अपने सामान की गठरियां, बिस्तर, कपड़े और जरूरत का अन्य सामान लेकर वाहनों का इंतजार करते दिखाई देते हैं. पिकअप, ईको और निजी वाहनों में ग्रामीण परिवार गुजरात के लिए रवाना हो रहे हैं. कई वाहनों में क्षमता से अधिक लोग सवार दिखाई देते हैं. गोद में छोटे-छोटे बच्चों को संभालती महिलाएं और सिर पर गृहस्थी का सामान रखे पुरुष बेहतर रोजगार की तलाश में गांव छोड़ रहे हैं.
सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि मजदूर अपने छोटे बच्चों को भी साथ ले जाने के लिए मजबूर हैं. इसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. बीच सत्र में परिवार के साथ दूसरे राज्य में चले जाने से बच्चों की शिक्षा पर इसका सीधा असर पड़ रहा है.
रोजगार नहीं मिला तो मजदूरी के लिए गुजरात जाना पड़ा
ग्राम कंड्रा निवासी जगदीश ने बताया कि "बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो गई है. घर में खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं बचा है और गांव में रोजगार भी उपलब्ध नहीं है. परिवार के पालन-पोषण के लिए मजदूरी करने गुजरात जाना पड़ रहा है. बच्चों को भी साथ ले जाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन जब परिवार के सामने पेट भरने का संकट हो तो मजदूरों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता."
शुक्रवार को तीन वाहनों से करीब 20 लोग गुजरात रवाना
ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे बोकराटा, शिवनी, झरार और कंड्रा क्षेत्र से तीन वाहनों में करीब 20 लोग अपने परिवार के साथ गुजरात के लिए रवाना हुए. ग्रामीणों का कहना है कि गुजरात में मजदूरी का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए अब बड़ी संख्या में परिवार वहां जा रहे हैंय ये मजदूर गुजरात में काम करने के बाद आगामी भोंगर्या हाट के समय फरवरी में वापस लौटने की बात कह रहे हैं.
गांव से लगातार परिवारों के जाने के कारण कई जगहों पर घर सूने नजर आने लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो जाए तो कोई अपना घर, खेत और बच्चों की पढ़ाई छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में रोजी-रोटी के लिए उन्हें दूसरे राज्य का रुख करना पड़ रहा है.
क्षमता से अधिक सवारियां, हादसे का भी खतरा
गुजरात जाने वाले वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों के बैठने के कारण सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है. छोटे वाहनों में बड़ी संख्या में मजदूर और उनका सामान भरकर लंबी दूरी तय कर रहे हैं. कई बार परिवारों के साथ छोटे बच्चे भी वाहनों में सफर करते हैं. आर्थिक मजबूरी के चलते ग्रामीण असुरक्षित परिवहन साधनों में यात्रा करने को मजबूर हैं.
उधारी और परिवार चलाने का बढ़ता दबाव
ग्रामीणों ने बताया कि खेती खराब होने से आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है. कई परिवारों ने खेती और घरेलू जरूरतों के लिए दुकानदारों से उधार लिया था. अब फसल खराब होने के कारण उधारी चुकाना भी मुश्किल हो गई है. घर का राशन, बच्चों की जरूरतें और अन्य खर्च चलाने के लिए नकदी की आवश्यकता है. ऐसे में गुजरात में मजदूरी ही उन्हें तत्काल आय का साधन नजर आ रही है.
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स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की मांग
ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से क्षेत्र की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तत्काल राहत के कदम उठाने की मांग की है. उनका कहना है कि प्रभावित गांवों में स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराया जाए, मनरेगा के कार्य शुरू कर मजदूरों को नियमित काम और मजदूरी उपलब्ध कराई जाए. जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री पहुंचाई जाए. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते रोजगार और राहत की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में पलायन और बढ़ सकता है.