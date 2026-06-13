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शारीरिक चुनौती को नहीं बनने दी कमजोरी, बड़वानी के बेटे का इंडिया ए क्रिकेट टीम में हुआ चयन

दिव्यांग टूर्नामेंट-2026 के लिए इंडिया ए टीम में लोकेंद्र आर्य का चयन ( ETV Bharat )

लोकेंद्र के चयन की खबर मिलते ही गांव में उत्सव जैसा माहौल (ETV Bharat)

जैसे ही लोकेंद्र के चयन की खबर गांव पहुंची, पूरे मोरदड़ में खुशी की लहर दौड़ गई. गांव के लोगों, मित्रों, युवाओं और समाजजनों ने उनके घर पहुंचकर बधाई दी. फूल-मालाओं से स्वागत किया गया. गांव के बुजुर्गों का कहना है कि पहली बार गांव का कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह जिले का नाम रोशन करने जा रहा है. जिससे पूरे क्षेत्र में गर्व का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि लोकेंद्र बचपन से ही क्रिकेट के प्रति बेहद समर्पित रहे हैं.

13 से 15 जून तक हरियाणा के यमुनानगर में आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में लोकेंद्र भारत की ए टीम का हिस्सा बनकर मैदान में उतरेंगे. मध्य प्रदेश से चुने गए पांच खिलाड़ियों में शामिल होकर उन्होंने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे बड़वानी जिले और प्रदेश को गौरवान्वित किया है.

बड़वानी के लोकेंद्र दिव्यांग टूर्नामेंट-2026 के लिए इंडिया ए टीम में चयनित (ETV Bharat)

जन्म से एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी शारीरिक चुनौती को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. कठिन परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और संघर्षों के बीच उन्होंने अपने क्रिकेट के सपने को जिंदा रखा और से सफलता उसी मेहनत का परिणाम है.

बड़वानी: 'मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है'. इस कहावत को बड़वानी जिले के छोटे से गांव मोरदड़ के 26 वर्षीय लोकेंद्र आर्य ने सच साबित कर दिखाया है. दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित होने वाले केसरी दिव्यांग टूर्नामेंट-2026 के लिए इंडिया ए टीम में हुआ है.

किसान परिवार से निकलकर बनाई अलग पहचान

लोकेंद्र आर्य एक साधारण किसान परिवार से आते हैं. ग्रामीण परिवेश में पले-बढ़े लोकेंद्र के सामने संसाधनों की कमी हमेशा रही, लेकिन उन्होंने कभी परिस्थितियों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया. परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होने के बावजूद माता-पिता ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. लोकेंद्र बताते हैं कि बचपन में लोगों ने उनकी दिव्यांगता को देखकर यह मान लिया था कि खेल के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी मेहनत और प्रदर्शन से उन्होंने सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया. क्रिकेट के प्रति उनका जुनून इतना था कि वे घंटों अभ्यास करते और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते थे.

आश्रम में शुरू हुआ क्रिकेट का सफर

लोकेंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पद्मश्री कांता विकलांग सेवा ट्रस्ट, झाकर में रहकर प्राप्त की. वहीं आश्रम में अन्य बच्चों के साथ खेलते-खेलते क्रिकेट के प्रति उनका लगाव बढ़ता गया. धीरे-धीरे उन्होंने बल्लेबाजी में अपनी प्रतिभा को पहचाना और नियमित अभ्यास शुरू कर दिया. आश्रम के दिनों को याद करते हुए लोकेंद्र बताते हैं कि वहीं से उनके क्रिकेट जीवन की वास्तविक शुरुआत हुई. साथियों के साथ मैच खेलना, वरिष्ठ खिलाड़ियों से सीखना और खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था. उसी दौरान उन्होंने यह सपना देखा कि एक दिन वे राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे.

चार वर्षों की कड़ी मेहनत लाई रंग

लोकेंद्र पिछले चार वर्षों से लगातार दिव्यांग क्रिकेट में सक्रिय हैं. उन्होंने विभिन्न जिला, संभाग और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. नियमित फिटनेस, नेट प्रैक्टिस और प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के कारण वे चयनकर्ताओं की नजर में आए. साल 2025 में पुणे में आयोजित राज्य स्तरीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में उन्होंने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था. इस प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन को काफी सराहा गया.

आक्रामक बल्लेबाज के रूप में बनाई पहचान

लोकेंद्र अपनी टीम में एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में पहचाने जाते हैं. बड़े शॉट लगाने की उनकी क्षमता और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की शैली उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाती है. साथी खिलाड़ी बताते हैं कि मैच की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लोकेंद्र कभी हार नहीं मानते और अंत तक टीम के लिए संघर्ष करते हैं.

भारतीय टीम की नीली जर्सी पहनना है सपना

इंडिया ए टीम में चयन के बाद भी लोकेंद्र की मंजिल अभी बाकी है. उनका सबसे बड़ा सपना भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम की नीली जर्सी पहनकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना है. वे कहते हैं कि यह चयन उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन वे इसे अपनी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं. लोकेंद्र का कहना है कि वे आगे भी लगातार मेहनत करते रहेंगे और एक दिन भारतीय मुख्य टीम में जगह बनाकर अपने परिवार, गांव और देश का नाम रोशन करेंगे.

दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बने प्रेरणा स्रोत

लोकेंद्र आर्य की सफलता उन हजारों दिव्यांग युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो किसी न किसी कारण से अपने सपनों को अधूरा मान लेते हैं. उन्होंने साबित कर दिया कि यदि व्यक्ति के भीतर दृढ़ इच्छाशक्ति, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो कोई भी शारीरिक कमी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती.