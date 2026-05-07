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बड़वानी के राजपुर सरकारी हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर्स लोकायुक्त के घेरे में, रिश्वत लेते दबोचा

पैथोलॉजी लैब मैनेजर से जांच के बदले मोटा कमीशन लेने के खेल का भंडाफोड़. लोकायुक्त ने दी दबिश. 3 डॉक्टर गिरफ्तार.

Barwani 3 doctors arrest bribe
राजपुर में तीन डॉक्टर कुल 25 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 9:30 PM IST

2 Min Read
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बड़वानी : बड़वानी के राजपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ 3 डॉक्टरों को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. लोकायुक्त इंदौर इकाई ने मेडिकल ऑफिसर डॉ. अमित शाक्य, डॉ. दिव्या सांई तथा संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोहर गोदारा को कुल 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है.

पैथोलॉजी लैब मैनेजर की शिकायत पर कार्रवाई

शिकायतकर्ता अदनान अली राजपुर स्थित सेवा पैथोलॉजी लैब के मैनेजर हैं. उन्होंने विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था "राजपुर अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को जांच के लिए उनकी लैब में भेजते थे और बदले में कमीशन की मांग करते थे. पहले डॉक्टर 20 प्रतिशत कमीशन लेते थे, लेकिन पिछले महीने तीनों डॉक्टरों ने मिलकर कमीशन बढ़ाकर सीधे 50 प्रतिशत कर दिया."

राजपुर हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर्स को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते दबोचा (ETV BHARAT)

तीनों डॉक्टर 25 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

सेवा पैथोलॉजी लैब के मैनेजर अदनान अली का आरोप है "पिछले महीने की जांचों के एवज में डॉ. अमित शाक्य ने 18 हजार रुपये, डॉ. दिव्या सांई ने 8 हजार रुपये तथा डॉ. मनोहर गोदारा ने 21 हजार 800 रुपये की मांग की." इसकी शिकायत 4 मई 2026 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय से की गई. शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोप सही पाए गए. इसके बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया. कार्रवाई से पहले आरोपी डॉक्टर कम राशि लेने पर तैयार हो गए. तय योजना के तहत डॉ. अमित शाक्य 8 हजार रुपये, डॉ. दिव्या सांई 5 हजार रुपये तथा डॉ. मनोहर गोदारा 12 हजार रुपये लेने को राजी हुए.

शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई

लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों डॉक्टरों को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. टीम ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने बताया "डॉ. अमित शाक्य 8 हजार रुपये, डॉ. दिव्या सांई 5 हजार रुपये तथा डॉ. मनोहर गोदारा को 12 हजार रुपये लेते हुए पकड़ा गया. शिकायत सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त ने पकड़ने के लिए जाल बिछाया."

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