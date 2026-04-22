कुदरती संसाधनों से बनाया नर्मदाई, पवन केवट का अनोखा आशियाना, पर्यावरण संरक्षण का नमूना
बड़वानी के कुकरा राजघाट पुनर्बसाहट में एक अनोखी पहल, प्राकृतिक संसाधनों की मदद और वैकल्पिक तकनीक से बनाया शानदार आशियाना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 6:34 PM IST
बड़वानी: कुकरा राजघाट पुनर्बसाहट में एक अनोखी पहल देखने को मिली. जिसमें वैकल्पिक तकनीक से शानदार घर बनाया गया है. यह घर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े पवन केवट का है. जिसका उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने किया. इस अवसर पर ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरण प्रेमियों की उपस्थिति रही.
प्राकृतिक संसाधनों से बनाया 'नर्मदाई' घर
'नर्मदाई' नाम से बने इस घर की खासियत यह है कि इसे पूरी तरह प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों जैसे मिट्टी, बांस, पत्थर और चूने से तैयार किया गया है. आज के दौर में जहां घर के निर्माण कार्यों में रेत और सीमेंट का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, वहीं यह घर पारंपरिक और पर्यावरण-अनुकूल तकनीक से बनाया गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते रेत खनन और सीमेंट उत्पादन से नदियों, जल स्रोतों और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है. ऐसे में इस तरह के वैकल्पिक निर्माण भविष्य के लिए जरूरी बनते जा रहे हैं.
पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर
सामजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने बताया कि "इस घर के निर्माण में आर्किटेक्ट अनूप रंगोले और दीक्षा बहन ने मार्गदर्शन दिया, जबकि तितली बहन ने सहयोग और प्रेरणा प्रदान की. प्रकृति प्रेमी कलाकार संजय भोसले ने घर की दीवारों पर नदी, प्रकृति और बिरसा मुंडा से प्रेरित रंगीन चित्र उकेरकर इसे जीवंत बना दिया है." घर के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मेधा पाटकर ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा, "अगर कुदरत से खिलवाड़ किया जाएगा, तो कुदरत भी जवाब देगी" उन्होंने पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीकों को अपनाने की अपील की और अपने संदेश को गीत के माध्यम से भी प्रस्तुत किया.
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लोगों ने इस तकनीक से घर बनाने का लिया संकल्प
मेधा पाटकर ने बताया कि "पवन केवट वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 में सरदार सरोवर बांध की डूब से प्रभावित राजघाट क्षेत्र में लोगों के सामान और मवेशियों को सुरक्षित निकालने में अहम भूमिका निभाई थी. मौके पर पहुंचे लोगों ने कहा कि नर्मदाई जिसका अर्थ है सुख देने वाली वाटिका. यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, परंपरा और आत्मनिर्भरता का संदेश है. कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे व्यापक स्तर पर अपनाने का संकल्प लिया.