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बड़वानी में तेजी से बढ़ते किडनी मरीजों के आंकड़ों ने चौंकाया, हर माह 400 से ज्यादा डायलिसिस

बड़वानी में साल 2026 में मार्च तक हुए 1300 से अधिक डायलिसिस. किडनी से संबंधित बीमारी के मरीजों की तेजी से बढ़ रही संख्या.

BARWANI KIDNEY DIALYSIS CASE
बड़वानी में तेजी से बढ़ते किडनी मरीजों के आंकड़ों ने चौंकाया (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 4:51 PM IST

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Updated : April 9, 2026 at 4:56 PM IST

4 Min Read
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बड़वानी: बदलती जीवनशैली और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती लापरवाही अब गंभीर रूप लेती जा रही है. जिला अस्पताल के डायलिसिस सेंटर से सामने आए आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं. वर्ष 2026 में मार्च तक ही 1300 से अधिक डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं, जबकि वर्तमान में हर महीने औसतन 450 से ज्यादा मरीजों को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ रही है. यह स्थिति इस बात का संकेत है कि जिले में किडनी संबंधी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं.

दवाइयों से पड़ रहा किडनी पर असर

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार उच्च रक्तचाप (बीपी) और मधुमेह (शुगर) के मरीजों द्वारा लापरवाही बरतना इस समस्या की सबसे बड़ी वजह बन रही है. कई लोग बिना नियमित जांच कराए सालों तक एक ही दवा लेते रहते हैं, जिससे धीरे-धीरे किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. इसके अलावा लोग सिर दर्द, बदन दर्द या अन्य छोटी समस्याओं में बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर और एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं. यह प्रवृत्ति भी तेजी से बढ़ रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि इन दवाइयों का अनियंत्रित सेवन किडनी की कार्यक्षमता को धीरे-धीरे खत्म कर देता है.

barwani kidney failure Patient
डायलिसिस कराने वालों में युवा भी शामिल (ETV Bharat)

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई मरीजों को सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ रहा है. यह न केवल आर्थिक रूप से बोझ बढ़ाता है, बल्कि मरीजों के जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है.

डायलिसिस कराने वालों में युवा भी शामिल

पहले किडनी की बीमारी को बुजुर्गों तक सीमित माना जाता था लेकिन अब 20 से 50 वर्ष आयु वर्ग के युवा भी बड़ी संख्या में इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं. डॉक्टरों के अनुसार युवाओं में बढ़ती नशे की लत, शराब, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों का सेवन किडनी फेलियर का प्रमुख कारण बनता जा रहा है. इसके साथ ही जंक फूड का अधिक सेवन, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियों की कमी इस जोखिम को और बढ़ा रही है.

400 dialysis procedures per month
हर माह 400 से ज्यादा डायलिसिस (ETV Bharat)

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साल में कम से कम एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए. वहीं बीपी और शुगर के मरीजों को हर 3 महीने में किडनी फंक्शन टेस्ट कराना बेहद जरूरी है, ताकि बीमारी को शुरुआती स्तर पर ही पहचाना जा सके.

साल दर साल बढ़ रहे आंकड़े

बड़वानी जिले में डायलिसिस के आंकड़े हर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, जो स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करते हैं. 2023 में 3820, 2024 में 4668, 2025 तक 5204 और 2026 में मार्च तक 1300 से अधिक डायलिसिस सेशन हो चुके हैं.

2023 में 30-31 मरीजों के कुल 3820 डायलिसिस सेशन
2024 में 33-35 मरीजों के 4668 सेशन
2025 में 36-38 मरीजों के 5204 सेशन
2026 में मार्च तक ही 40 मरीजों के 1300 से अधिक सेशन

इन आंकड़ों से साफ है कि किडनी रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है.

BARWANI District Hospital DIALYSIS
साल 2026 में मार्च तक हुए 1300 से अधिक डायलिसिस (ETV Bharat)

पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड

बड़वानी जिला अस्पताल में डायलिसिस कराने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. पिछले 6 महीने के आंकड़े देखें तो ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. हर माह कम से कम 400 डायलिसिस हो रहे हैं. इनमें कई मरीजों को एक हफ्ते में 2 से 3 बार भी आना पड़ रहा है.

अक्टूबर: 442
नवंबर: 374
दिसंबर: 445
जनवरी: 463
फरवरी: 401
मार्च: 436

'साइलेंट किलर है किडनी रोग'

जिला चिकित्सालय के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. जोसफ सुलिया के अनुसार "किडनी की बीमारी एक साइलेंट किलर जैसी है, क्योंकि इसके लक्षण तब सामने आते हैं जब किडनी 60 से 70 प्रतिशत तक खराब हो चुकी होती है. ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराना और स्वयं दवा का डोज तय करना मरीजों के लिए घातक साबित हो रहा है."

उन्होंने बताया कि "शरीर में सूजन आना, भूख कम लगना, पेशाब में बदलाव या कमजोरी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. समय रहते जांच और सही इलाज से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन लापरवाही बरतने पर स्थिति जानलेवा भी हो सकती है."

Last Updated : April 9, 2026 at 4:56 PM IST

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