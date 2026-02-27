ETV Bharat / state

स्टेयरिंग फेल होने से खेत में घुसी बस, 15 यात्री घायल, CCTV में कैद हुआ हादसा

बड़वानी में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर खेत में उतरी, स्टेयरिंग फेल होने से हुआ हादसा, 15 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी.

BARWANI BUS enters FIELD
बड़वानी में खेत में घुसी बस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 4:09 PM IST

बड़वानी: बड़वानी-खंडवा बड़ोदा स्टेट हाईवे पर शुक्रवार को एक सड़क हादसा हो गया. राजपुर स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास खरगोन से बड़वानी की ओर आ रही अमन ट्रैवेल्स की यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में उतर गई. हादसे में करीब 15 से 16 यात्री घायल हो गए. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

स्टेयरिंग फेल होने से खेत में उतरी बस
जानकारी के अनुसार, बस का स्टेयरिंग सिस्टम अचानक फेल हो जाने से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया. जिसके बाद बस सीधे सड़क किनारे खेत में जा घुसी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी.

स्टेयरिंग फेल होने से हुआ हादसा (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय नागरिकों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया. सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल बड़वानी रेफर किया गया है.

गंभीर घायलों को जिला अस्पताल किया रेफर
ड्यूटी डॉक्टर देवेंद्र रोमड़े ने बताया कि ''हादसे में घायल 15 से 16 यात्रियों को अस्पताल लाया गया था. अधिकांश को सामान्य चोटें आई हैं, जबकि कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें होने के कारण जिला अस्पताल रेफर किया गया है. सभी का उपचार जारी है.''

barwani khandwa state highway
घायलों को बस से बाहर निकाला (ETV Bharat)

पुलिस ने की सावधानी बरतने की अपील
घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें बस अचानक सड़क से नीचे उतरती नजर आ रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. तकनीकी खामी, विशेषकर स्टेयरिंग सिस्टम फेल होने के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और वाहन चालकों को नियमित रूप से वाहन की तकनीकी जांच कराने के निर्देश दिए हैं

