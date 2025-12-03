ETV Bharat / state

मजाक उड़ा ताने सहे, मध्य प्रदेश के जितेंद्र वाघ का भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में चयन

जितेंद्र विनोद वाघ का भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में चयन ( ETV Bharat )

बचपन से ही क्रिकेट के प्रति जुनून बचपन से ही क्रिकेट के प्रति जुनून रखने वाले जितेंद्र गांव के खेतों में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे. सीमित संसाधन, आर्थिक चुनौतियां और दिव्यांगता के कारण समाज की तानेबाजी इन सब संघर्षों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी. जब उन्हें पता चला कि दिव्यांग श्रेणी में भी राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेला जाता है, तब से उन्होंने पूरी लगन के साथ अभ्यास किया.

बड़वानी: पानसेमल विधानसभा के छोटे से गांव मोरतलाई के निवासी जितेंद्र विनोद वाघ ने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में चयनित होकर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. पोलियो से ग्रसित और दाहिने हाथ से दिव्यांग होने के बावजूद, जितेंद्र ने हिम्मत और मेहनत के दम पर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्हें 11 दिसंबर को भारतीय दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, रांची में रिपोर्ट करना है. जहां से वे नेपाल के खिलाफ होने वाली अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे.

राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया. जितेंद्र के चयन के बाद उनके गांव और परिवार में खुशी की लहर है. बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राम सोनोने, स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने उनके घर पहुंचकर शुभकामनाएं दीं.

जितेंद्र को बधाई देने वालों का लगा तांता (ETV Bharat)

आवश्यक सुविधाएं कराई जाएंगी मुहैया

जिला उपाध्यक्ष भाजपा राम सोनोने ने बताया कि, ''जितेंद्र का चयन जिले, क्षेत्र और मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. विपरीत परिस्थितियों के बीच उन्होंने साहस और संघर्ष से यह मुकाम हासिल किया है. हम क्षेत्रीय सांसद और विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री से चर्चा कर उन्हें खेल के लिए आवश्यक सुविधाएं और सहयोग दिलाने का प्रयास करेंगे. हमें विश्वास है कि वे देश और जिले का नाम रोशन करेंगे.''

जितेंद्र वाघ ने हासिल किए कई अवार्ड (ETV Bharat)

बेहतर प्रदर्शन कर भारत का तिरंगा ऊंचा करूंगा

जितेंद्र विनोद वाघ ने बताया, ''टीम इंडिया में चयन होना मेरे बचपन का सपना था, जो आज पूरा हो गया है. दिव्यांगता के कारण कई बार निराशा हुई, लोग हंसते थे, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी. अब मेरा लक्ष्य है कि देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करूं और भारत का तिरंगा ऊंचा करूं.''

बचपन से है क्रिकेट के प्रति जुनून (ETV Bharat)

ग्रामीण पंडित लोटन माली ने बताया, ''जितेंद्र की सफलता गांव के हर युवा के लिए प्रेरणा है. कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी मेहनत और अभ्यास नहीं छोड़ा. आज मोरतलाई गांव का नाम पूरे देश में चमक रहा है.''