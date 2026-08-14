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बड़वानी के 3 चैंपियंस, दुनिया में फहराया तिरंगा, फटे जूतों से लेकर चोट और दिव्यांगता नहीं रोक सकी उड़ान

कोच मुकेश राठौर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार किया. इसके बाद स्नेहा का चयन राज्य अकादमी के लिए हुआ और उन्होंने अपनी प्रतिभा से अलग पहचान बनाई. स्नेहा भारतीय अंडर-18 महिला हॉकी टीम का हिस्सा बनीं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला. अब वह जापान में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. उनकी सफलता उन बेटियों के लिए मिसाल है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखती हैं.

स्नेहा दावदे की मां करती थीं बर्तन साफ, बेटी ने थामी हॉकी बड़वानी की स्नेहा दावदे का सफर अभावों के बीच शुरू हुआ. उनके पिता जूते की दुकान पर काम करते थे, जबकि मां दूसरों के घरों में बर्तन साफ कर परिवार का सहयोग करती थीं. ऐसे परिवार में खेल किट और पौष्टिक डाइट जुटाना भी बड़ी चुनौती थी. इसके बावजूद स्नेहा ने हॉकी के प्रति अपना जुनून कम नहीं होने दिया. हॉकी के प्रति उनका जज्बा ऐसा रहा कि सिर में गंभीर चोट लगने और पट्टी बंधी होने के बावजूद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा.

बड़वानी: मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है. बड़वानी जिले के तीन युवा खिलाड़ी स्नेहा दावदे, जितेंद्र वाघ और अर्जुन वास्कले इस कहावत को सच साबित कर रहे हैं. आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी, शारीरिक चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और हौसले के दम पर राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिले और देश का नाम रोशन किया है. अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इन तीनों खिलाड़ियों की संघर्ष और सफलता की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर सामने आती है.

जितेंद्र ने दिव्यांगता को बनाई ताकत, सिंगापुर में लहराया तिरंगा

पानसेमल के मोरतलाई गांव निवासी जितेंद्र वाघ की कहानी भी संघर्ष और हौसले से भरी है. आर्थिक तंगी के साथ शारीरिक दिव्यांगता उनके सामने बड़ी चुनौती थी. उनके पिता मोटर वाइंडिंग का काम करते थे और परिवार का खर्च जैसे-तैसे चलता था. लेकिन जितेंद्र ने परिस्थितियों को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया.

दोस्तों के सहयोग और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने क्रिकेट से अपना रिश्ता बनाए रखा. उन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया.

बड़वानी के 3 चैंपियंस, दुनिया में फहराया तिरंगा (ETV Bharat)

उनकी मेहनत का परिणाम रहा कि उनका चयन भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में हुआ. इसके बाद सिंगापुर में आयोजित इन्फिनिटी स्पिरिट कप में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया. जितेंद्र का लक्ष्य लगातार देश के लिए खेलना और अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाना है.

अर्जुन का खेतों की पगडंडियों से ओलंपिक तक का सपना

ठीकरी के छोटे से गांव नायदड़ से निकले अर्जुन वास्कले ने साबित किया कि, प्रतिभा को निखारने के लिए महंगे संसाधनों से ज्यादा जरूरी मजबूत इरादा होता है. अर्जुन ने आधुनिक ट्रैक का इंतजार नहीं किया. उन्होंने खेतों की पगडंडियों, स्कूल के मैदान और गांव की कच्ची-पक्की सड़कों को ही अपना अभ्यास स्थल बनाया.

उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका चयन भोपाल खेल अकादमी में हुआ. इसके बाद अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. पिछले छह वर्षों में उन्होंने 23 राष्ट्रीय पदक अपने नाम किए हैं.

दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में उन्होंने 3 मिनट 54 सेकंड का समय निकालकर भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया. श्रीलंका, नेपाल और भूटान के धावकों को पीछे छोड़कर सफलता हासिल करने वाले अर्जुन को मध्य प्रदेश सरकार एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित कर चुकी है. अर्जुन का सपना अब देश के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है और इसी लक्ष्य को लेकर वह लगातार तैयारी कर रहे हैं.

अर्जुन वास्कले का खेतों की पगडंडियों से ओलंपिक तक का सपना (ETV Bharat)

युवाओं के लिए संदेश है तीनों की कहानी

स्नेहा, जितेंद्र और अर्जुन की कहानियां बताती हैं कि, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, मजबूत इरादे और लगातार मेहनत के सामने कोई बाधा बड़ी नहीं होती. किसी के पास संसाधनों की कमी थी, किसी ने दिव्यांगता को चुनौती दी तो किसी ने बिना आधुनिक सुविधाओं के अपनी दौड़ शुरू की. आज तीनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बड़वानी के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं.