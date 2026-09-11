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जोश हाई, बजट टाइट! गणेशोत्सव पर छाई महंगाई, प्रतिमाओं से लेकर पंडाल के खर्चों पर चली कैंची

गणेशोत्सव में छाई महंगाई, भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं ( ETV BHARAT )

मूर्तिकार गोकुल गोले बताते हैं "इस बार प्रतिमाएं महंगी होने के पीछे केवल एक कारण नहीं है. प्रतिमा तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमत लगातार बढ़ी है. मिट्टी करीब 4 से 5 हजार रुपये प्रति ट्रॉली तक पहुंच गई है. वहीं रस्सी की कीमत भी करीब 300 रुपये तक पहुंच चुकी है. प्रतिमा बनाने में मिट्टी के साथ रस्सी, ढांचा तैयार करने की सामग्री, रंग और अन्य सामान की जरूरत होती है. इन सभी की लागत बढ़ने से मूर्ति की कीमत भी बढ़ गई हैं."

मूर्तिकारों के अनुसार पिछले वर्ष जो प्रतिमाएं करीब 7 से 10 हजार रुपये में मिल जाती थीं. उनके दाम इस बार 13 से 15 हजार रुपये तक पहुंच गए हैं. कीमत बढ़ने का सीधा असर प्रतिमाओं की मांग पर भी पड़ा है. बड़ी प्रतिमाओं की बुकिंग में कमी देखने को मिल रही है. बड़ी प्रतिमाओं की मांग घटी है. छोटी और मध्यम आकार की प्रतिमाओं की मांग अधिक है. महंगाई का असर है कि गणेश पंडाल भी छोटे लगने लगे हैं. गणेश उत्सव समितियां खर्च और जगह दोनों का हिसाब लगाकर प्रतिमाओं का चयन कर रही हैं.

बड़वानी के गणेश मंडल के सदस्य रमेश भावसार कहते हैं "अब भव्य प्रतिमाओं का समय नहीं है. इसमें खर्च ज्यादा आता है. पंडाल में भी फिजूलखर्ची अब नहीं करेंगे. असल सार ये है कि गणेशजी का त्यौहार हम वैसी ही श्रद्धापूर्वक मनाएंगे."

14 सितंबर से शुरू होने जा रहे गणेश उत्सव को लेकर शहरों से लेकर कस्बों व गांवों तक में भक्तों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है. गणेश समितियां पंडालों की तैयारी में जुटी हैं. श्रद्धालु अपनी पसंद की प्रतिमाओं की बुकिंग कर रहे हैं. गणेशोत्सव में महंगाई की मार के बावजूद भक्तों में वैसा ही क्रेज है. मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं के दाम पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ गए हैं. 17 हजार रुपये में मिलने वाली 6 फीट की प्रतिमा अब 25 हजार में मिल रही है.

बड़वानी : इस बार के गणेशोत्सव को लेकर काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है. ये बदलाव केवल मूर्तियों की बनावट और सेलिब्रेशन के तरीके में है लेकिन भक्तों का जोश हाई है. इस बार प्रशासन ने प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की प्रतिमाओं के निर्माण पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया है. साथ ही खतरनाक केमिकल रंगों पर भी रोक लगाई है. इसका असर भी दिख रहा है. मूर्तिकारों ने इस बार पीओपी की जगह मिटी की ईको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार की हैं. इसलिए पहले की अपेक्षा प्रतिमाओं की साइज काफी छोटी कर दी गई है. प्रतिमाएं पिछले साल की तुलना में 25 से 30 परसेंट महंगी हुई हैं.

घर बैठे बनाएं मिट्टी की गणेश प्रतिमा (ETV BHARAT)

300 से लेकर 5 हजार रुपये तक की प्रतिमाएं

मूर्तिकार गोकुल गोले का कहना है "कीमत बढ़ने के बावजूद उनकी मेहनत और समय में कोई कमी नहीं आई है. एक प्रतिमा तैयार करने में कई दिन की मेहनत लगती है. इस वर्ष 6 फीट की प्रतिमाएं अधिक संख्या में तैयार की गई हैं. बुकिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं है. बड़वानी के साथ आसपास की तहसीलों से मिलने वाले ऑर्डर में भी कमी आई है. मूर्तिकारों के पास 5 से 6 फीट की प्रतिमाओं को लेकर ज्यादा पूछताछ हो रही है. उनके पास 3 सौ से लेकर 5 हजार रुपये तक की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं."

पीओपी की जगह मिट्टी की प्रतिमाएं (ETV BHARAT)

गणेश पंडालों पर भी महंगाई का असर

गणेश पंडाल सादा हो सकता है. बजट कम हो सकता है, लेकिन गणपति बप्पा मोरया की गूंज और भक्तों की श्रद्धा हमेशा बड़ी ही रहेगी. बड़वानी में गणेश उत्सव को लेकर युवाओं में आस्था और उत्साह भरपूर है, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण आयोजन का खर्च भी काफी बढ़ गया है. शहर के गणेश मंडलों के सदस्यों ने बताया "श्रद्धा के साथ भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है, लेकिन सजावट, मूर्ति, लाइटिंग और अन्य व्यवस्थाओं पर पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ रहा है."

बड़वानी में गणेश मंडल धरोहर के सदस्य लव जैमन का कहना है "गणेश उत्सव को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है. आस्था के साथ आयोजन को बेहतर बनाने की तैयारी है, लेकिन महंगाई के चलते बजट बढ़ गया है. कोशिश की जा रही है कि ज्यादा तामझाम न करें. "

छोटी और मध्यम आकार की प्रतिमाओं की मांग (ETV BHARAT)

इस बार अनावश्यक खर्चों में कटौती

आयोजकों का कहना है कि मध्यम आकार की प्रतिमा पंडाल में आसानी से स्थापित हो जाती है और विसर्जन के समय भी व्यवस्था अपेक्षाकृत आसान होती है. बड़वानी के थाना चौराहा राजा फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्य हितेश अग्रवाल का कहना है "गणेश उत्सव आस्था और उत्साह का पर्व है. मंडल भव्य आयोजन की तैयारी कर रहा है, लेकिन महंगाई के कारण सजावट और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च काफी बढ़ गया है. इसे एडजस्ट करने के लिए खर्चों में कुछ कटौती की जा रही है." गणेश भक्त रमेश पांचाल का कहना है "महंगाई तो हर चीज में बढ़ी है. महंगाई से निपटने के लिए गणेश पंडालों में अनावश्यक खर्चों में कटौती की गई है."

खर्चों को नियंत्रण करना बड़ी चुनौती

श्री वक्रतुंड यूथ एसोसिएशन कारंजा के सदस्य अमन पवार कहते हैं "गणपति स्थापना को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है. हर साल कुछ नया करने की कोशिश रहती है, लेकिन मूर्ति और सजावट सहित हर सामान महंगा हो गया है." विघ्नहर्ता यूनिटी, मोटी माता क्षेत्र गणेश उत्सव समिति के सदस्यों का कहना है कि उत्सव में श्रद्धालुओं की भागीदारी अच्छी रहती है. आयोजन में आस्था सबसे ऊपर है, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण खर्च संभालना चुनौती बन रहा है.

क्यों खास हैं मिट्टी के गणेश

मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की परंपरा केवल पर्यावरण से जुड़ी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को भी दर्शाती है. गणेशजी को विघ्नहर्ता, बुद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के पूजन से करने की परंपरा सदियों पुरानी है.

मिट्टी से बनी प्रतिमा में पवित्रता होती है. इसकी पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है. यह इस आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है कि शरीर पंचतत्वों से बना है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है. केमिकल पेंट और सिंथेटिक चमक-दमक से मुक्त होने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित हैं.