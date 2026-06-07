बड़वानी में सैकड़ों पेटी अंग्रेजी शराब की तस्करी, भूसे में छिपाकर ले जाई जा रही थी लिकर

बड़वानी में सैकड़ों पेटी अंग्रेजी शराब की तस्करी, भूसे में छिपाकर ले जाई जा रही थी लिकर
बड़वानी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, जब्त की बड़ी मात्रा में अवैध शराब, वाहन छोड़कर फरार हुआ चालक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 4:46 PM IST
बड़वानी: अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग को शनिवार रात बड़ी सफलता हाथ लगी. ठीकरी थाना क्षेत्र के ग्राम दवाना में आबकारी टीम ने एक लोडिंग बोलेरो वाहन से सैकड़ों पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है. तस्कर शराब की इस बड़ी खेप को बड़ी चालाकी से भूसे के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे, लेकिन मुखबिर की सटीक सूचना और आबकारी विभाग की तत्परता के चलते पूरी खेप पकड़ ली गई. हालांकि कार्रवाई के दौरान वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.
आबकारी उपनिरीक्षक कमलेश बामनिया ने बताया कि "शनिवार रात करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि एक बोलेरो वाहन में अवैध शराब की बड़ी खेप ले जाई जा रही है. सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम सक्रिय हुई और ग्राम दवाना क्षेत्र में घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू कर दी. कुछ ही देर बाद वाहन क्रमांक MP 46G 2872 को रोककर उसकी जांच की गई.
भूसे की आड़ में छिपाई गई थी शराब की खेप
तलाशी के दौरान वाहन में ऊपर से बड़ी मात्रा में भूसा लदा हुआ दिखाई दिया. जब टीम को संदेह हुआ और भूसे को हटाकर देखा गया तो उसके नीचे सैकड़ों पेटी अंग्रेजी शराब रखी मिली. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब को अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था. तस्करों ने पुलिस और आबकारी विभाग की नजरों से बचने के लिए शराब को भूसे के नीचे छिपाया था.
रामदेव बाबा मंदिर के पास वाहन छोड़कर भागा चालक
आबकारी टीम को देखकर वाहन चालक घबरा गया और ग्राम दवाना स्थित रामदेव बाबा मंदिर के पास वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया. टीम ने तत्काल वाहन को अपने कब्जे में लिया और शराब की पेटियों की गिनती व दस्तावेजी कार्रवाई शुरू की. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पूरी खेप को जब्त कर आगे की कार्रवाई की.
तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटा विभाग
जब्त किए गए वाहन और शराब की खेप को जिला मुख्यालय लाया गया है. आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर फरार चालक की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. विभाग यह भी पता लगाने में जुटा है कि शराब की यह खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था. साथ ही इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क की भी जांच की जा रही है."
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अवैध शराब कारोबारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. दवाना सहित आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.