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बड़वानी में पति की चूहों की कहानी निकली फर्जी, पुलिस ने खोला पत्नी की हत्या का राज

बड़वानी में चरित्र शंका में पत्नी पर सोते समय फेंका एसिड, रॉड से पीटकर की थी हत्या. चूहों के एसिड गिराने की रची थी कहानी.

BARWANI HUSBAND MURDER WIFE
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 9:11 PM IST

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बड़वानी: राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सालखेड़ा-मोहनपुरा में महिला की मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जिस घटना को शुरुआत में दुर्घटना बताया जा रहा था, वह एक सुनियोजित हत्या निकली. पुलिस जांच में सामने आया कि पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उस पर सोते समय एसिड फेंका, फिर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी. इस दौरान महिला के पास में सो रहे दोनों मासूम बच्चे भी एसिड की चपेट में आने से झुलस गए थे. पुलिस ने 31 साल के आरोपी विजय चौहान को गिरफ्तार कर लिया है.

एसिड से जलने पर मौत होने की मिली थी सूचना

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर ने बताया, "29 मई 2026 को जिला अस्पताल बड़वानी से 24 साल की पिंकी चौहान निवासी सालखेड़ा मोहनपुरा की एसिड से जलने के कारण मौत की सूचना प्राप्त हुई थी. इस पर राजपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी. जांच के दौरान मृतका के शरीर और सिर पर चोटों के निशान, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और परिजन के बयानों से मामला संदिग्ध लगा था. जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू की. तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को उसके घर के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की."

बड़वानी में पति की चूहों की कहानी निकली फर्जी (ETV Bharat)

चरित्र संदेह में की थी पत्नी की हत्या

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था. इसी कारण उसने 28 मई की रात करीब 3:30 बजे पत्नी पर हमला करने की योजना बनाई. उसने ड्रिप लाइन साफ करने वाला तेजाब (एसिड) को मग में भरकर सो रही पत्नी पर उड़ेल दिया. इस दौरान पास में सो रहे उसके दोनों छोटे बच्चे भी एसिड की चपेट में आ गए. जब पिंकी दर्द से तड़पते हुए भागने लगी तो आरोपी ने लोहे की रॉड से उस पर कई वार किए और कैंची से उसकी चोटी भी काट दी.

चूहों की कहानी निकली झूठी

अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी. उसने लोगों और पुलिस को बताया कि चूहों द्वारा एसिड की कैन गिरा देने से यह हादसा हुआ है. इसके बाद वह अस्पताल से ही फरार हो गया थी लेकिन पुलिस की जांच में उसकी पूरी साजिश बेनकाब हो गई.

पुलिस ने जब्त की चीजें

राजपुर थाना पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड, प्लास्टिक का मग, ग्लव्स, कैंची और घटना के समय पहने कपड़े जब्त कर लिए हैं. आरोपी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

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