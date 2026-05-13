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मध्य प्रदेश में बढ़ा गर्मी का कहर, 45 डिग्री पर झुलस रहा बड़वानी, डॉक्टर ने दी खास टिप्स

शहर की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य दिनों की तुलना में कम दिखाई दे रहा है. बाजारों और कॉलोनियों में दोपहर के समय वीरानी जैसी स्थिति रहती है. गर्मी का असर भवन निर्माण कार्यों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. गृह निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की संख्या कम हो गई है, जिससे कई निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी में गर्मी ने अपने तेवर और ज्यादा तीखे कर दिए हैं. यहां तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. सुबह से ही तेज धूप लोगों को झुलसाने लगी है, जबकि दोपहर होते-होते गर्म हवाओं ने हालात और ज्यादा कठीन बना दिए हैं. भीषण गर्मी के चलते शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं.

बड़वानी में डिग्री की भीषण तपिश से थमा जनजीवन (ETV Bharat)

निर्माण कार्य पर आया संकट

राज मिस्त्री महेश ने बताया, "तेज गर्मी के कारण दिन में काम करना बेहद मुश्किल हो गया है. सरिए और निर्माण सामग्री इतनी गर्म हो जाती है कि उन्हें पकड़ना कठिन हो जाता है. दोपहर के समय मजदूरों को बार-बार काम रोकना पड़ रहा है." गृह निर्माण ठेकेदार अजीज शेख ने कहा, "भीषण गर्मी के चलते मजदूर शहर में काम करने कम आ रहे हैं. तापमान अधिक होने से मजदूर जल्दी थक जाते हैं और कई लोग दोपहर में काम करने से मना कर देते हैं, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं."

डॉक्टर की खास सलाह

गर्मी से बचाव को लेकर मेडिकल ऑफिसर डॉ. जोसेफ सुलिया ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. उन्होंने कहा, "लोग ज्यादा देर धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और फल-फ्रूट व ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें. इस समय लू लगने का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है. शरीर से अत्यधिक पसीना निकलने के कारण डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ जाती है. हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी और घबराहट से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए."

गर्मी से राहत के लिए नर्मदा घाटों पर उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग नर्मदा घाटों का रुख कर रहे हैं. शाम के समय घाटों पर बच्चों और युवाओं की भीड़ नजर आ रही है, जहां लोग नदी में डुबकी लगाकर राहत महसूस कर रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय घरों में रहने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है. फिलहाल जिलेवासियों को गर्मी से राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं.