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बड़वानी की गोई नदी पर 10.39 करोड़ की लागत से बनेगा पुल, 30 साल के इंतजार को लगा विराम

बड़वानी वासियों का 30 साल का इंतजार खत्म, मंत्री राकेश सिंह ने गोई नदी पर उच्च स्तरीय पुल की रखी आधारशिला. कांग्रेस पर साधा निशाना.

BARWANI BRIDGE BHUMI PUJAN
बड़वानी की गोई नदी पर करोड़ों की लागत से बनेगा पुल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 2:22 PM IST

3 Min Read
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बड़वानी: सिलावद-होलगांव के बीच गोई नदी पर बहुप्रतीक्षित उच्च स्तरीय पुल और सड़क निर्माण कार्य की आधारशिला शनिवार को विधिवत रूप से रखी गई. लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने भूमिपूजन कर इस महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया. पुल के निर्माण से क्षेत्रवासियों की करीब तीन दशक पुरानी मांग पूरी होने जा रही है, जिससे स्थानीय जनता में हर्ष और उत्साह का माहौल देखा गया.

तीन दशक पुराना सपना साकार

यह परियोजना क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. लंबे समय से सिलावद और आसपास के ग्रामीण गोई नदी पर पुल निर्माण की मांग कर रहे थे, विशेष रूप से बरसात के मौसम में आवागमन बाधित होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. अब पुल निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी.

PWD मंत्री राकेश सिंह ने किया भूमिपूजन (ETV Bharat)

10 करोड़ की राशि स्वीकृत

जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा बजट में पुल निर्माण के लिए 10 करोड़ 39 लाख 88 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी. भूमिपूजन कार्यक्रम सिलावद-होलगांव के बीच आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही.

विकास की दिशा में अहम कदम

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमसिंह पटेल, पानसेमल विधानसभा के विधायक श्याम बरड़े, लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव सहित कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित रहे. सभी ने इस परियोजना को क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताते हुए इसे विकास की दिशा में अहम कदम बताया.

BARWANI GOY RIVER BRIDGE
जनता को संबोधित करते हुए मंत्री (ETV Bharat)

मंत्री ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने अपने लगभग 60 वर्षों के शासनकाल में देश और प्रदेश के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया. कांग्रेस के पास न तो स्पष्ट नीति है और न ही जनहित से जुड़े मुद्दे हैं."

जनजातीय उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य

मंत्री राकेश सिंह ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य में भाजपा सरकार जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रही है. जनजातीय समाज के वीर नायकों की गौरवगाथा को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है. साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है."

BARWANI GOY RIVER BRIDGE
मंत्री राकेश सिंह ने गोई नदी पर उच्च स्तरीय पुल की रखा आधारशिला (ETV Bharat)

पुल के निर्माण से सिलावद-होलगांव क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी और उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान मिलेगा.

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