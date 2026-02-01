ETV Bharat / state

बड़वानी में खतरे के साय में भविष्य गढ़ रहे मासूम, जर्जर स्कूल में सांप-बिच्छुओं का बना रहता डर

बड़वानी के जर्जर स्कूल में चल रही क्लासेस, लोनसरा खुर्द में सांप-बिच्छुओं का खतरा, पांचपुला उत्तर स्कूल में तिरपाल पर बैठकर पढ़ने को मजबूर बच्चे.

BARWANI DILAPIDATED SCHOOL
जर्जर स्कूल में पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
बड़वानी: लोनसरा खुर्द गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का करीब 70 साल पुराना भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है. भवन का फर्श खोखला हो गया है, दीवारों में दरारें आ चुकी है. ऐसे में जहरीले सांप-बिच्छुओं ने दीवारों और नींव को ठिकाना बना लिया है. स्थानीय लोगों और अभिभावकों द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है. इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

पढ़ाई का प्रमुख केंद्र हुआ करता था विद्यालय

ग्रामीण रणछोड़ सोलंकी का कहना है कि "कभी यह विद्यालय आसपास के सुदूर क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई का प्रमुख केंद्र था, लेकिन लंबे समय से देखरेख न होने के कारण भवन खंडहर में तब्दील हो गया है. बच्चों के खेलते समय या कक्षा के दौरान इमारत ढहने का खतरा बना हुआ है. आए दिन सांप-बिच्छू निकलने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और अभिभावक दहशत में हैं."

बड़वानी में खतरे के साय में भविष्य गढ़ रहे मासूम (ETV Bharat)

पांचपुला उत्तर क्षेत्र में भी यही हाल

बड़वानी से करीब 20 किलोमीटर दूर पांचपुला उत्तर क्षेत्र में भी स्कूलों की हालत बेहद खराब है. यहां कहीं जमीन में गड्ढे हो रहे हैं, तो कहीं दीवारों में दरारें दिखाई दे रही हैं. इसके अलावा एक अधूरे पड़े मांगलिक भवन में स्कूल संचालित किया जा रहा है, जहां न फर्श है और न ही रंग-रोगन. बच्चे जमीन पर तिरपाल बिछाकर पढ़ने को मजबूर हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है.

poor condition govt school
तिरपाल में बैठकर पढ़ रहे बच्चे (ETV Bharat)

कभी भी हो सकता है हादसा

स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा जर्जर घोषित भवनों को हटाने और वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्था करने में लापरवाही बरती जा रही है. समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है. वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी शीला चौहान का कहना है कि "आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है. हम संबंधित अधिकारी को मौके पर भेजकर मामले को दिखवा लेते हैं."

