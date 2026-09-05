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बड़वानी के झोपड़ी वाले स्कूल, 20 साल से ज्यादा बीते, शिकायतें, फरियाद सब बेअसर

आदिवासी बहुल बड़वानी की पानसेमल विकासखंड की ग्राम पंचायत करणपुरा के संकुल क्षेत्र अंतर्गत मोक्सर फलिया और दोल्जर आंबा में शासकीय प्राथमिक स्कूल पक्के भवन की जगह झोपड़ी में संचालित हो रहे हैं. यहां मासूम बच्चों को खुले और पक्के सुरक्षित स्कूल भवन की जगह झोपड़ी की छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है.

सरकारी स्कूलों में कहीं छत का प्लास्टर गिर रहा है तो कहीं पानी टपक रहा है तो कहीं कुछ और समस्याएं यानि जर्जर स्कूलों की खबरें तो खूब देखी सुनीं होंगी लेकिन इस जिले में 2 स्कूल ऐसे हैं, जहां आज तक भवन बने ही नहीं. स्कूल शुरू से झोपड़ी में ही चल रहे हैं. स्कूल भवनों के लिए लिखा पढ़ी यानि पत्राचार चलते 20 साल से भी ज्यादा हो गए.

बड़वानी: मध्य प्रदेश में हजारों सरकारी स्कूल हैं, इनमें से कई स्कूलों का उन्नयन किया जा रहा है तो वहीं कई स्कूल भवनों को आधुनिक तरीके से संवारा जा रहा है. सांदीपनि स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, रेजिडेंशियल स्कूल और भी ऐसे ही कई नाम हैं. शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के दावों के बीच बड़वानी से आई इस स्कूल की तस्वीरों को देखकर आप चौंक जाएंगे. यहां 2 ऐसे स्कूल हैं जो 2 दशक से ज्यादा बीतने के बाद भी झोपड़ी में चल रहे हैं.

2003 से झोपड़ी में पढ़ा रहीं शिक्षिका

मोक्सर फलिया के प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका अनीता डूडवे 2003 से इसी झोपड़ीनुमा सरकारी स्कूल में पढ़ा रहीं हैं. यहां 2 शिक्षक पदस्थ हैं. वे बताती हैं, "साल 2003 से यहां पदस्थ हैं और तब से ही झोपड़ी में यह संचालित हो रहा है. सत्र 2025-26 में स्कूल में कुल 23 बच्चे दर्ज हैं." शिक्षिका के मुताबिक, "स्कूल भवन की समस्या को लेकर कई बार मौखिक और लिखित रूप से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है. आवेदन और मांग के बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है."

बारिश में होती है सबसे ज्यादा परेशानी (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी विद्या तरोमे बताते हैं, "25 साल से ज्यादा हो गए स्कूल झोपड़ी में ही चल रहा है. यानि दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बच्चों के लिए पक्का भवन नहीं बन पाया. यहां स्कूल भवन को लेकर सरपंच से लेकर कई जनप्रतिनिधियों को शिकायत की जा चुकी है लेकिन स्कूल भवन नहीं बन सका."

बारिश में होती है सबसे ज्यादा परेशानी

शिक्षिका अनीता डूडवे बताती हैं, "बारिश के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है. झोपड़ी की छत से जगह-जगह पानी टपकता है. ऐसे में बच्चों को बैठाकर पढ़ाना मुश्किल हो जाता है. पढ़ाई के साथ बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है. ज्यादा पानी गिरने पर बच्चों को घर भेजना पड़ना है और क्लास नहीं लग पाती."

बड़वानी का झोपड़ी वाला स्कूल (ETV Bharat)

मोक्सर फलिया के स्थानीय निवासी विद्या तरोमे कहते हैं, "इसके अलावा सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को केवल भवन की समस्या ही नहीं, बल्कि पीने के पानी, शौचालय, सड़क और आवागमन जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव का भी सामना करना पड़ रहा है. बारिश के मौसम में परेशानी और बढ़ जाती है. झोपड़ी की छत से पानी टपकने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और कई बार क्लासें लग ही नहीं पाती."

'हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें'

मोक्सर फलिया के अलावा दोल्जर आंबा में भी सरकारी प्राथमिक स्कूल झोपड़ी में चल रहा है. यहां भी दो शिक्षक पदस्थ हैं. दोल्जर आंबा के स्थानीय निवासी संदीप डूडवे ने कहा, "स्कूल भवन की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई है. इसके बावजूद अभी तक स्कूल भवन का निर्माण नहीं हो सका. इस स्कूल में 28 बच्चे दर्ज हैं.

मोक्सर फलिया और दोल्जर आंबा में झोपड़ी में चल रहे स्कूल (ETV Bharat)

गांव के बच्चे भी दूसरे शहरों और गांवों के बच्चों की तरह पढ़-लिखकर आगे बढ़ना चाहते हैं. उनका सपना है कि वे शिक्षा हासिल कर अधिकारी बनें और अपने परिवार व गांव का नाम रोशन करें, लेकिन जब बच्चों को पढ़ने के लिए ही सुरक्षित और पक्का भवन उपलब्ध नहीं होगा तो उनके सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी होंगी."

'89 जर्जर स्कूल भवनों का भेजा है प्रस्ताव'

स्कूल भवनों की स्थिति को लेकर शिक्षा विभाग भी समस्या से पूरी तरह अनजान नहीं है. डीपीसी सोनालिका अचाले ने बताया, "जिले में एक-दो नहीं, बल्कि कई स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं और कुछ स्थानों पर स्कूल झोपड़ियों में भी संचालित हो रहे हैं. स्कूल भवनों की आवश्यकता को लेकर वार्षिक योजना में प्रस्ताव तैयार कर वर्ष 2026-27 के लिए भेजा गया है. जिले में लगभग 89 जर्जर स्कूल भवनों को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है. शासन स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद इन भवनों पर निर्माण एवं सुधार का कार्य शुरू किया जाएगा."