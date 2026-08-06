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बड़वानी में सगोत्र शादी और पुलिस FIR पर उबाल, कुशवाह समाज ने कहा पुलिस कर रही मनमानी

बड़वानी : मध्य प्रदेश के बड़वानी में कुशवाह समाज सड़कों पर उतर आया है. यहां राजपुर थाना क्षेत्र में विवाह से जुड़े विवाद को लेकर दर्ज एफआईआर के विरोध में बुधवार को समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों, महिलाओं और बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और एफआईआर पर सवाल उठाए और मनमानी कार्रवाई के लिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. ये विवाद दो पक्षों द्वारा एक ही गोत्र में विवाह करने को लेकर है.

एक गोत्र में विवाह करने पर विवाद

समाज के पदाधिकारियों के मुताबिक ये मामला राजपुर निवासी महेंद्र लोणारे के परिवार से जुड़े एक विवाह का है. इस विवाह में युवक और युवती एक ही कुल और गोत्र के होने के कारण समाज ने अपनी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप विवाह की लिखित अनुमति देने से इनकार कर दिया था. समाज का दावा है कि दोनों पक्षों को पहले ही समाज के नियमों और निर्णय से अवगत करा दिया गया था, इसके बावजूद 1 मई 2026 को दोनों ने स्वेच्छा से विवाह कर लिया. इसके बाद समाज के पदाधिकारियों पर युवक-युवती का बहिष्कार करने के आरोप लगे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई.

गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने पर कुशवाह समाज ने उठाए सवाल (Etv Bharat)

विवाह का विरोध नहीं किया, न किसी का बहिष्कार : कुशवाह समाज

ज्ञापन में समाज ने स्पष्ट किया कि विवाह के दौरान या उसके बाद किसी प्रकार का विरोध, हंगामा या अप्रिय घटना नहीं हुई. समाज का कहना है कि संबंधित परिवार ने विवाह से पहले ही स्वेच्छा से समाज की सदस्यता समाप्त कर दी थी. ऐसे में सामाजिक बहिष्कार, निष्कासन या समाज की ओर से किसी प्रकार के दबाव का प्रश्न ही नहीं उठता. कुशवाह समाज ने यह भी कहा कि उनके निर्णय केवल सामाजिक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लिए गए थे, जिनका उद्देश्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना नहीं था.