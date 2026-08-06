बड़वानी में सगोत्र शादी और पुलिस FIR पर उबाल, कुशवाह समाज ने कहा पुलिस कर रही मनमानी

बड़वानी में सगोत्र शादी और पुलिस FIR पर उबाल, कुशवाह समाज ने कहा पुलिस कर रही मनमानी
मध्य प्रदेश में एक गोत्र में विवाह करने पर कुशवाह समाज ने किया था मान्यता देने से इनकार. परिवारों के बहिष्कार के आरोप और पुलिस एक्शन पर विवाद बढ़ा. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 10:45 AM IST|
Updated : August 6, 2026 at 11:05 AM IST
बड़वानी : मध्य प्रदेश के बड़वानी में कुशवाह समाज सड़कों पर उतर आया है. यहां राजपुर थाना क्षेत्र में विवाह से जुड़े विवाद को लेकर दर्ज एफआईआर के विरोध में बुधवार को समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों, महिलाओं और बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और एफआईआर पर सवाल उठाए और मनमानी कार्रवाई के लिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. ये विवाद दो पक्षों द्वारा एक ही गोत्र में विवाह करने को लेकर है.
एक गोत्र में विवाह करने पर विवाद
समाज के पदाधिकारियों के मुताबिक ये मामला राजपुर निवासी महेंद्र लोणारे के परिवार से जुड़े एक विवाह का है. इस विवाह में युवक और युवती एक ही कुल और गोत्र के होने के कारण समाज ने अपनी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप विवाह की लिखित अनुमति देने से इनकार कर दिया था. समाज का दावा है कि दोनों पक्षों को पहले ही समाज के नियमों और निर्णय से अवगत करा दिया गया था, इसके बावजूद 1 मई 2026 को दोनों ने स्वेच्छा से विवाह कर लिया. इसके बाद समाज के पदाधिकारियों पर युवक-युवती का बहिष्कार करने के आरोप लगे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई.
विवाह का विरोध नहीं किया, न किसी का बहिष्कार : कुशवाह समाज
ज्ञापन में समाज ने स्पष्ट किया कि विवाह के दौरान या उसके बाद किसी प्रकार का विरोध, हंगामा या अप्रिय घटना नहीं हुई. समाज का कहना है कि संबंधित परिवार ने विवाह से पहले ही स्वेच्छा से समाज की सदस्यता समाप्त कर दी थी. ऐसे में सामाजिक बहिष्कार, निष्कासन या समाज की ओर से किसी प्रकार के दबाव का प्रश्न ही नहीं उठता. कुशवाह समाज ने यह भी कहा कि उनके निर्णय केवल सामाजिक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लिए गए थे, जिनका उद्देश्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना नहीं था.
गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने पर उठाए सवाल
कुशवाह समाज के रमेश चंद्र ने कहा, '' पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2) और 351(2) के तहत दर्ज एफआईआर पर हमने कड़ा विरोध जताया है. न तो किसी व्यक्ति से फिरौती या आर्थिक दंड वसूला गया और न ही किसी प्रकार की धमकी दी गई. यदि समाज संचालन के लिए किसी सहयोग राशि का उल्लेख हुआ भी था, तो वह पूरी तरह स्वैच्छिक व्यवस्था का हिस्सा था, जिसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता.''
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समाज का आरोप है कि पुलिस ने बिना पर्याप्त जांच, बिना तथ्यों के सत्यापन और बिना समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों का पक्ष जाने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर दिया, जिससे पूरे समाज की छवि धूमिल हुई है.
संविधान ने परंपराओं के पालन का अधिकार दिया
ज्ञापन में कुशवाह समाज ने कहा, '' भारतीय संविधान प्रत्येक समुदाय को अपनी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का पालन करने का अधिकार देता है. उसी संवैधानिक दायरे में रहकर सामाजिक निर्णय लिया था, लेकिन इसे गलत तरीके से आपराधिक स्वरूप देकर एफआईआर दर्ज कर दी गई. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर शहर कोतवाली में भी ज्ञापन सौंपा. समाज ने पुलिस की कार्रवाई को एकपक्षीय बताते हुए एफआईआर निरस्त करने, पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने और बिना जांच के प्रकरण दर्ज करने वाले राजपुर थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की मांग की.''