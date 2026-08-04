बकरे की मौत से गांव में मातम, मालण बाबा की ढोल नगाड़ों के साथ निकली अंतिम यात्रा
बड़वानी में लोकदेवता मालण बाबा के नाम पर छोड़े गए बकरे की मौत, महिला-बुजुर्ग और बच्चों ने हिंदू रीति-रिवाजों से दी अंतिम विदाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 10:50 AM IST
बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी में इंसान और पशु के बीच गहरे लगाव की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली. ग्राम बांडी हरणगांव के लोगों ने अपने प्रिय पालतू बकरे 'मालण बाबा' की मृत्यु के बाद उसे पूरे सम्मान और हिंदू रीति-रिवाजों के साथ अंतिम विदाई दी. इस अनोखी शवयात्रा में सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए. ढोल-बाजों की धुन, भावुक माहौल और ग्रामीणों की नम आंखों ने इस विदाई को यादगार बना दिया.
हिंदू रीति-रिवाजों से अंतिम संस्कार
ग्रामीणों ने बताया कि यह बकरा गांव की आस्था से जुड़ा हुआ था. उसे स्थानीय लोकदेवता मालण बाबा के नाम पर छोड़ा गया था और तभी से पूरा गांव उसे श्रद्धा और स्नेह के साथ 'मालण बाबा' कहकर पुकारता था. वर्षों से गांव की गलियों में खुलेआम घूमने वाला यह बकरा हर किसी का चहेता बन चुका था. बच्चे उसके साथ खेलते थे, बुजुर्ग उसे स्नेह से दुलारते थे और गांव के लोग उसे शुभ मानते थे. उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और हमेशा शांत स्वभाव से रहता था.
ढोल-बाजों के साथ अंतिम यात्रा
बकरे की मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया. ग्रामीणों ने बैलगाड़ी को फूलों और कपड़ों से सजाया और उस पर 'मालण बाबा' के शव को सम्मानपूर्वक रखा गया. इसके बाद ढोल-बाजों के साथ पूरे गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई. शवयात्रा में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए. कई ग्रामीण भावुक होकर रो पड़े, जबकि कुछ लोग पारंपरिक तरीके से नाचते-गाते हुए अपने प्रिय पशु को अंतिम विदाई देते नजर आए.
आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना
शवयात्रा गांव से निकलकर बाहर स्थित एक नाले के किनारे पहुंची, जहां धार्मिक परंपराओं और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार बकरे का अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. ग्रामीणों का कहना है कि 'मालण बाबा' केवल एक पालतू बकरा नहीं था, बल्कि गांव की आस्था, परंपरा और अपनत्व का प्रतीक बन चुका था. यही कारण रहा कि उसकी विदाई भी किसी परिवार के सदस्य की तरह पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ की गई.
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इस अनोखी अंतिम यात्रा की चर्चा अब पूरे बड़वानी जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही है. लोग इसे इंसानों और पशुओं के बीच प्रेम, संवेदनशीलता और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का अनूठा उदाहरण बता रहे हैं.