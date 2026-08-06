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बड़वानी में छात्राओं ने हॉस्टल वार्डेन के खिलाफ खोला मोर्च, रिश्वत लेने और खराब भोजन देने का आरोप

छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन पर लगाए गंभीर आरोप ( ETV Bharat )

बड़वानी: जिला मुख्यालय स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय सीनियर कन्या छात्रावास की छात्राओं ने अधीक्षिका वंदना पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनको तत्काल हटाने की मांग की है. छात्रों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. वहीं छात्रावास अधीक्षिका ने उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है. छात्राओं के प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ता भी शामिल हुए. छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में प्रवेश दिलाने के नाम पर उनसे हजारों रुपये की मांग की जाती है. उनका कहना है कि जिन छात्राओं के खातों में छात्रवृत्ति की राशि आती है, उनसे भी पैसे लिए जाते हैं. छात्रा शिवानी अंबाराम सोलंकी ने आरोप लगाया कि अब तक 13 से अधिक छात्राओं से 13 हजार से 18 हजार रुपये तक लिए जाने की बात सामने आई है. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास इन आरोपों के समर्थन में फिलहाल कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है. बड़वानी में हॉस्टल वार्डन पर छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat) छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हें डराया-धमकाया गया. उन्होंने एक छात्रा राधिका का उदाहरण देते हुए कहा कि सूची में नाम होने के बावजूद उसे देरी का कारण बताकर छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया गया. छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat) खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने छात्रावास के भोजन को भी खराब क्वालिटी का बताया. उनका कहना है कि उन्हें नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिलता है. कई बार अपनी पसंद की सब्जी खाने के लिए भी खुद पैसे खर्च करने पड़ते हैं. छात्राओं का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ.