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बड़वानी में छात्राओं ने हॉस्टल वार्डेन के खिलाफ खोला मोर्च, रिश्वत लेने और खराब भोजन देने का आरोप

बड़वानी के वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय सीनियर कन्या छात्रावास की 48 छात्राओं ने छात्रावास से सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय पर किया प्रदर्शन. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.

Barwani girls hostel protest
छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 6:01 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 6:08 PM IST

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बड़वानी: जिला मुख्यालय स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय सीनियर कन्या छात्रावास की छात्राओं ने अधीक्षिका वंदना पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनको तत्काल हटाने की मांग की है. छात्रों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. वहीं छात्रावास अधीक्षिका ने उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है. छात्राओं के प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ता भी शामिल हुए.

छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में प्रवेश दिलाने के नाम पर उनसे हजारों रुपये की मांग की जाती है. उनका कहना है कि जिन छात्राओं के खातों में छात्रवृत्ति की राशि आती है, उनसे भी पैसे लिए जाते हैं. छात्रा शिवानी अंबाराम सोलंकी ने आरोप लगाया कि अब तक 13 से अधिक छात्राओं से 13 हजार से 18 हजार रुपये तक लिए जाने की बात सामने आई है. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास इन आरोपों के समर्थन में फिलहाल कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है.

बड़वानी में हॉस्टल वार्डन पर छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हें डराया-धमकाया गया. उन्होंने एक छात्रा राधिका का उदाहरण देते हुए कहा कि सूची में नाम होने के बावजूद उसे देरी का कारण बताकर छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया गया.

Barwani girls hostel protest
छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने छात्रावास के भोजन को भी खराब क्वालिटी का बताया. उनका कहना है कि उन्हें नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिलता है. कई बार अपनी पसंद की सब्जी खाने के लिए भी खुद पैसे खर्च करने पड़ते हैं. छात्राओं का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ.

छात्राओं ने सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. उनका कहना है कि छात्रावास के नियमों के अनुसार शाम 5 बजे के बाद पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित है, इसके बावजूद एक व्यक्ति शाम 7 से 8 बजे तक छात्रावास परिसर में मौजूद रहता था. छात्राओं ने इसे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बताया.

ABVP ने खोला मोर्चा

ABVP के जिला संयोजक अंशुमन धनगर ने कहा कि रोटरी स्कूल के पास स्थित इस छात्रावास को लेकर पिछले एक वर्ष से लगातार शिकायतें मिल रही थीं. यहां अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश दिलाने के लिए पैसों की मांग की जाती है और छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है. कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए छात्राओं के साथ धरना-प्रदर्शन करना पड़ा.

अधीक्षिका ने सभी आरोप नकारे

छात्रावास अधीक्षिका वंदना पटेल ने छात्राओं द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि वह पिछले चार दिनों से अवकाश पर थीं. उनके अनुसार ABVP कार्यकर्ता बिना अनुमति छात्रावास में घुस गए और भोजन व्यवस्था की जांच करने लगे. जिस युवक के छात्रावास में आने की बात कही जा रही है, वह उनके भाई हैं जो आपात स्थिति में आए थे.

भोजन को लेकर उन्होंने कहा कि छात्राओं को केवल अपनी पसंद की सब्जी लाने की बात कही गई थी, किसी पर कोई दबाव नहीं था. कहा कि 50 छात्राओं की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं होता, इसलिए अनुशासन बनाए रखने के लिए कभी-कभी सख्ती करनी पड़ती है. उन्होंने बताया कि वे पिछले 12 वर्षों से इसी छात्रावास में पदस्थ हैं.

प्रशासन ने जांच के दिए संकेत

सहायक आयुक्त रंजना सिंह ने कहा कि छात्राओं ने अधीक्षिका के खिलाफ भोजन की गुणवत्ता, दुर्व्यवहार और पैसे लेने सहित कई आरोप लगाए हैं. सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी. फिलहाल पैसों के लेन-देन का कोई लिखित प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : August 6, 2026 at 6:08 PM IST

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