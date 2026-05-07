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लीगेसी वेस्ट डिस्पोजल का 30 लाख लेकर फरार ठेकेदार, धूल फांक रहीं लाखों की मशीनें

ईटीवी भारत की टीम की पड़ताल में सामने आया कि वैज्ञानिक तरीके से कचरे के निस्तारण के बजाय पुराने कचरे को केवल एक गहरी खाई में धकेल दिया गया. कागजों में सफाई दिखाई गई, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस हैं. ट्रेंचिंग ग्राउंड के पिछले हिस्से में आज भी सड़ता हुआ कचरा फैला है, जहां जहरीली दुर्गंध के बीच मवेशी घूमते नजर आते हैं.

बड़वानी: स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को कचरा मुक्त बनाने के दावे करने वाली नगर पालिका की हकीकत डीआरपी लाइन स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पर साफ दिखाई दे रही है. यहां लीगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के निष्पादन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद हालात बद से बदतर बने हुए हैं. करीब डेढ़ करोड़ रुपए की परियोजना में ठेकेदार 30 लाख रुपए का भुगतान लेने के बाद काम अधूरा छोड़कर फरार हो गया, जबकि ट्रेंचिंग ग्राउंड पर आज भी कचरे का विशाल पहाड़ खड़ा है.

धुएं और बदबू से परेशान रहवासी

ट्रेंचिंग ग्राउंड के आसपास स्थित कैलाश नगर, भगवान नगर, आकाश नगर और अमन नगर सहित कई कॉलोनियों के लोग लंबे समय से बदबू और धुएं की समस्या से परेशान हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरे के ढेर में आए दिन आग लग जाती है, जिससे जहरीला धुआं पूरे क्षेत्र में फैलता है. गर्मी बढ़ने के साथ समस्या और गंभीर हो गई है. कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया.

30 लाख लेकर ठेकेदार हुआ गायब (ETV Bharat)

लाखों की मशीनें खा रहीं धूल

नगर पालिका द्वारा कचरे के पृथक्करण और प्रोसेसिंग के लिए लाखों रुपए खर्च कर मशीनें लगाई गई थीं, लेकिन ये मशीनें पिछले डेढ़ साल से बंद पड़ी हैं. हालत यह है कि मशीनों पर धूल जम चुकी है और रखरखाव के अभाव में वहां बना टीनशेड भी क्षतिग्रस्त होने लगा है. प्लास्टिक प्रोसेसिंग और गीले कचरे से खाद बनाने की योजना भी कागजों तक सीमित रह गई.

नेता प्रतिपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल

नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह जाधव ने पूरे मामले को लेकर नपा प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा, "मैं पिछले डेढ़ साल से लीगेसी वेस्ट मशीन और कचरा निष्पादन का मुद्दा उठा रहा हूं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं. ठेकेदार पैसे लेकर फरार हो गया, फिर भी उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई. मशीनों को जब्त किया जाना चाहिए था और मामले की जवाबदेही तय होनी चाहिए थी. परिषद बैठकों में भी इस गंभीर मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी गई, जबकि शहर की जनता सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है."

धूल फांक रही लाखों की मशीनें (ETV Bharat)

नई निविदा प्रक्रिया जारी

स्वच्छता प्रभारी बलदेव सिंह ठाकुर ने बताया, "करीब डेढ़ करोड़ रुपए का टेंडर कचरा निष्पादन के लिए दिया गया था. ठेकेदार ने कुछ समय तक काम किया और लगभग 30 लाख रुपए का भुगतान लेने के बाद काम बंद कर दिया. पिछले एक साल से कार्य पूरी तरह रुका हुआ है. अब नए ठेकेदार के चयन की प्रक्रिया जारी है."

नपा सीएमओ सोनाली शर्मा ने कहा, "पूर्व ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया गया है. नई निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और रेट अप्रूवल के लिए फाइल नगरीय प्रशासन विभाग को भेजी गई है."