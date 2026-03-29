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बड़वानी मंडियों में बढ़ी सौंफ की आवक, नहीं मिल रहे उचित दाम, बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान किसान

बड़वानी मंडी में बढ़ी सौंफ और गेहूं की आवक, किसानों को नहीं मिल रहे मन मुताबिक दाम, मंडियों में अव्यवस्था के लगाए आरोप.

BARWANI FENNEL PRICE DOWN
बड़वानी मंडियों में बढ़ी सौंफ की आवक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 6:05 PM IST

4 Min Read
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बड़वानी: राजघाट रोड स्थित कृषि उपज मंडी में इन दिनों किसानों को अव्यवस्थाओं के बीच अपनी उपज बेचनी पड़ रही है. धार, खरगोन, खंडवा, झाबुआ और अलीराजपुर सहित आसपास के जिलों से सैकड़ों किसान यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव साफ नजर आ रहा है. मंडी में इन दिनों सौंफ और गेहूं की आवक बढ़ गई है. किसान बोली लगने से पहले ही अपनी उपज लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं है. गर्मी की शुरुआत के बावजूद मंडी परिसर में ठंडे पानी की सुविधा नहीं मिल रही, जिससे किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

सुबह 4 बजे मंडी पहुंचे किसान

ग्राम भमोरी (बाग टांडा) निवासी किसान जगदीश ने बताया कि "वे सुबह 4 बजे मंडी पहुंचे, जबकि उनके साथ करीब 20 किसान शनिवार शाम को ही आ गए थे, लेकिन रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें मंडी परिसर में ही रात गुजारनी पड़ी. उन्होंने बताया कि पीने के पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती."

बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान किसान (ETV Bharat)

किसानों ने लगाया आरोप

टांडा निवासी जितेंद्र ने बताया कि "मंडी के शौचालयों की हालत बेहद खराब है और साफ-सफाई के अभाव में वहां जाना मुश्किल हो गया है. कई किसानों को मजबूरी में खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है." वहीं किसान करम सिंह ने टंकी में गर्म पानी मिलने और साफ-सफाई की कमी पर नाराजगी जताई.

बिना लाइसेंस वाले व्यापारी भी कर रहे खरीदी

खंडवा से आए किसान रमेश ने आरोप लगाया कि "मंडी में बिना लाइसेंस वाले व्यापारी भी खरीदी कर रहे हैं. जिससे सौंफ के सही भाव नहीं मिल पा रहे. उन्होंने बताया कि व्यापारी मिलीभगत कर कम दामों पर खरीदी कर रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि वे 150 से 200 किलोमीटर दूर से यहां उपज बेचने आते हैं, लेकिन यहां न बैठने की व्यवस्था है और न ही उपज रखने के लिए पर्याप्त जगह. मंडी के टीनशेड में पहले से ही प्याज की बोरियां रखी होने के कारण किसानों को खुली जगह में अपनी उपज रखना पड़ रहा है."

BARWANI FENNEL MARKET RATE
बड़वानी कृषि मंडी (ETV Bharat)

सौंफ के भाव में भारी गिरावट से किसान खासे परेशान हैं. किसानों के अनुसार जहां पहले 170 से 200 रुपए प्रति किलो तक भाव मिल जाता था, वहीं अब 60 से 120 रुपए प्रति किलो तक ही खरीदी की जा रही है. इससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. मंडी में इलेक्ट्रिक तौल कांटा लंबे समय से बंद पड़ा है, जिससे तौल में भी परेशानी आ रही है. वहीं भाव प्रदर्शित करने वाली डिजिटल स्क्रीन भी खराब पड़ी है, जिससे किसानों को सही जानकारी नहीं मिल पाती. परिसर में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे साफ-सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

BARWANI MANDI NO WATER NO SHED
सौंफ के नहीं मिल रहे सही दाम (ETV Bharat)

संसाधनों के अनुसार व्यवस्थाएं की जा रही हैं

वहीं कृषि उपज मंडी सचिव सुमन बड़ोले का कहना है कि "मंडी में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार व्यवस्थाएं की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि नए इलेक्ट्रिक तौल कांटे के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. टीनशेड में रखी प्याज की बोरियों को हटाने के लिए व्यापारियों को नोटिस दिया गया है. साथ ही शौचालयों की सफाई और पानी की व्यवस्था भी नियमित रूप से कराई जा रही है व किसानों के आने पर कृषक विश्राम भवन खोला जाता है."

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