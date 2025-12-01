ETV Bharat / state

दिल्ली के किसान आंदोलन की तर्ज पर धार में ट्रैक्टर के साथ नेशनल हाईवे पर उतरे अन्नदाता

बड़वानी खलघाट टोल प्लाजा पर किसानों का आंदोलन शुरू ( ETV BHARAT )