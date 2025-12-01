ETV Bharat / state

दिल्ली के किसान आंदोलन की तर्ज पर धार में ट्रैक्टर के साथ नेशनल हाईवे पर उतरे अन्नदाता

एमएसपी और कर्जमाफी की मांग को लेकर 5 जिलों के किसानों का धार जिले में नेशनल हाईवे पर धरना. आंदोलन कई दिन चलने के संकेत.

Barwani farmers protest
बड़वानी खलघाट टोल प्लाजा पर किसानों का आंदोलन शुरू (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 12:35 PM IST

Updated : December 1, 2025 at 2:34 PM IST

बड़वानी/धार: दिल्ली में हुए किसान आंदोलन की तर्ज पर निमाड़ व मालवा इलाके के किसानों ने कमर कसी. धार जिले के खलघाट टोल प्लाजा पर किसानों का आंदोलन शुरू. एमएसपी और कर्जमाफी सहित अन्य मांगों को लेकर 5 जिलों के किसानों ने हाईवे किया जाम.

खलघाट टोल प्लाजा पर सोमवार सुबह से राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले किसानों का प्रदर्शन शुरू. बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा और अलीराजपुर जिले के हजारों किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर एकजुट हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर चक्काजाम कर दिया.

एमएसपी और कर्जमाफी की मांग को लेकर हाईवे पर धरना (ETV BHARAT)

नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर पुलिस तैनात

किसानों की प्रमुख मांगों में फसलों का कानूनी गारंटी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), कर्जमाफी, कृषि संबंधी समस्याओं के स्थायी समाधान और फसल बीमा की पारदर्शी प्रक्रिया शामिल हैं. वहीं, आंदोलन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

पुलिस ने भारी वाहनों की एंट्री रोक दी है और पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी की गई है. जिला प्रशासन द्वारा एनएच-52 पर टोल प्लाजा के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं.

Barwani farmers protest
किसानों के आंदोलन के मद्देनजर हाईवे पर पुलिस तैनात (ETV BHARAT)

पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की

पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, इसमे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर ने बताया "स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिले के सभी प्रमुख मार्गों और टोल नाकों पर पुलिस बल तैनात किया गया है."

प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. इससे पहले शनिवार को किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भोपाल में कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना से मिला था, लेकिन बैठक बेनतीजा रही.

कई दिनों की तैयारी के साथ पहुंचे किसान

किसान प्रतिनिधि अपने मांगों पर अड़े रहे और आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया. किसान नेताओं ने बताया "कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री के निवास पर विवाह समारोह का हवाला देते हुए आंदोलन स्थगित करने का आग्रह किया, लेकिन किसानों ने इसे अस्वीकार कर दिया."

आंदोलन में शामिल किसान ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे और लंबी लड़ाई के लिए पूरी तैयारी कर आए हैं. किसान अपने साथ कंबल, दो-दो जोड़ी कपड़े, आटा, दाल, लकड़ी और कंडे लेकर आए हैं. किसान संघ के रामेश्वर पाटीदार का कहना है "आवश्यकता पड़ी तो यह आंदोलन अनिश्चितकाल तक चलाया जाएगा."

Last Updated : December 1, 2025 at 2:34 PM IST

