बड़वानी में किसानों का महाकुंभ, बनेगा केला हब, मिलेगी वैश्विक पहचान

बड़वानी में किसानों का महाकुंभ, 15-16 फरवरी को 1000 किसान पहुंचेंगे, जिले के केले को वैश्विक पहचान दिलाने पर होगा मंथन.

BARWANI FARMERS MAHAKUMBH
बड़वानी में किसानों का महाकुंभ
बड़वानी: केले को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने की दिशा में बड़वानी प्रशासन ने बड़ी पहल की है. कलेक्टर जयति सिंह के नवाचार और शोध आधारित प्रयासों से अब बड़वानी का केला भी बुरहानपुर जैसी उच्च गुणवत्ता के साथ वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाएगा. इसी उद्देश्य से 15-16 फरवरी को तलून स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कृषि संवाद व किसान महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में जिलेभर से करीब 1000 किसान शामिल होंगे. आयोजन एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत होगा.

कलेक्टर जयति सिंह ने निष्कर्ष निकाला

कलेक्टर जयति सिंह ने विभिन्न विभागों से जानकारी जुटाकर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसानों को सही तकनीकी प्रशिक्षण और निर्यात से जुड़ी जानकारी मिले, तो बड़वानी के 36 हजार हेक्टेयर में फैले केले के रकबे से किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है.



देश के प्रमुख एक्सपोर्टर्स का मार्गदर्शन मिलेगा

एडीएम रवि वर्मा ने बताया कि "कार्यशाला में किसानों को एक ही छत के नीचे कृषि विशेषज्ञों और देश के प्रमुख एक्सपर्टर्स का मार्गदर्शन मिलेगा. कार्यक्रम में शामिल हर किसान को विभाग की ओर से एक विशेष बुकलेट दी जाएगी. जिसमें केले व अन्य प्रमुख फसलों का संपूर्ण जीवन चक्र, व्यावहारिक समस्याएं, उनके समाधान और निर्यात के अंतरराष्ट्रीय मानकों की विस्तृत जानकारी होगी.




एक्सोटिक फसलों और निर्यात पर भी होगा मंथन

कार्यशाला में केले के साथ-साथ मिर्च, डॉलर चना और अन्य एक्सोटिक फसलों की खेती पर भी विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे. कार्यक्रम में एपीडा जैसी राज्य स्तरीय संस्थाओं के अलावा राजेश्वरी केला ग्रुप और श्री सांई केला ग्रुप जैसे प्रमुख निर्यातक भी शामिल होंगे. जो किसानों को वैश्विक बाजार की जरूरतों से अवगत कराएंगे.

मुंबई और जलगांव से आएंगे देश के नामी एक्सपर्ट

कार्यक्रम में जैन इरीगेशन, जलगांव के एग्रोनोमिस्ट अजहर जैदी टिश्यू कल्चर तकनीक से बेहतर उत्पादन के गुर सिखाएंगे. मुंबई और बुरहानपुर के प्रसिद्ध केला एक्सपोर्टर शाहिद अली अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों की जानकारी देंगे, वहीं ‘बनाना फार्मर ऑफ इंडिया’ पुरस्कार से सम्मानित संतोष लछेटा किसानों के साथ अपने सफल अनुभव साझा करेंगे.




किसान ने की इस पहल की सराहना

भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री कमल तोमर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से किसानों को नई तकनीक, गुणवत्ता सुधार और निर्यात की सही जानकारी मिलती है. उन्होंने कहा कि यदि प्रशिक्षण के साथ समय पर बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से सीधा जुड़ाव मिले, तो बड़वानी का किसान भी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन और किसानों के बीच इस तरह का संवाद खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने में सहायक सिद्ध होगा.

