बड़वानी में फसलों को तबाह कर रहे किसान, सड़क पर फेंक मवेशियां खा रहे केला

केले के गिरते दामों ने बड़वानी में किसानों की बढ़ाई मुसीबत, फसल उखाड़कर सड़क पर फेंक मवेशियों को खिला रहे किसान.

BARWANI DESTROYED BANANA CROP
बड़वानी में फसलों को तबाह कर रहे किसान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 7:54 AM IST

बड़वानी: मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला जो देश में केले की बड़ी उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है, आज गंभीर कृषि संकट का सामना कर रहा है. यहां के सैकड़ों किसान पिछले कई महीनों से तैयार खड़ी फसल को बाजार में उचित मूल्य न मिलने के कारण उखाड़ने पर मजबूर हैं. स्थिति यह है कि केले की खेती करने वाले किसान अपनी फसल को मवेशियों को खिलाने या खाद बनाने के लिए कटवा रहे हैं, क्योंकि बाजार भाव लागत मूल्य से भी नीचे पहुंच गया है.

ग्राम मोहीपुरा से सामने आई तस्वीर

अंजड़ क्षेत्र के ग्राम मोहीपुरा से सामने आई तस्वीरों ने प्रशासन से लेकर आम जनता तक को झकझोर दिया है. यहां केले के खेतों में किसान कटर मशीन से पूरी फसल काटकर फेंकते नजर आए, क्योंकि खरीदार और व्यापारी केले को सिर्फ 2 रुपये प्रति किलो के बेहद कम दाम पर खरीदने की बात कर रहे हैं. जबकि किसानों का कहना है कि उत्पादन लागत 5 से 6 रुपये प्रति किलो आती है और हर एकड़ पर करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च होता है.

Barwani farmers worried
जानवरों को फसल खिला रहे किसान (ETV Bharat)

मूल्य हो गया शून्य

ग्रामीण किसान हीरालाल धनगर, जिन्होंने 4 एकड़ भूमि में केले की फसल तैयार की थी, बताते हैं कि "उनकी लगभग सालभर की मेहनत और करोड़ों लीटर पानी, खाद, मजदूरी और देखभाल का मूल्य आज शून्य हो गया है. उन्होंने बताया हमारी पूरी फसल तैयार खड़ी थी, लेकिन व्यापारी खरीदने नहीं आए. जो दाम मिल रहे हैं, वह हमारी लागत का आधा भी नहीं है. मजबूर होकर हमने एक खेत में लगी पूरी फसल काटकर मवेशियों को खिला दी.

केले की फसल उखाड़कर, चना बोने की तैयारी

यह किसान के लिए बहुत दुख की घड़ी है. हीरालाल ने कहा कि वे अब खेत को खाली करके उसमें डॉलर चना बोने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि घर खर्च चल सके.
उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यदि स्थिति ऐसी ही रही, तो किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा. किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं है. व्यापारियों की मनमानी जारी है. सरकार और प्रशासन किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहा.

क्षेत्र के कई किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही सरकारी हस्तक्षेप, स्थाई मूल्य नीति और निर्यात व्यवस्था विकसित नहीं की गई, तो अन्य फसलें भी इसी संकट का सामना करेगी. बड़वानी क्षेत्र में किसानों की आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी."

