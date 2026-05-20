बड़वानी में सिंचाई व्यवस्था बदहाल, टूटी नहरों से खेत तक पानी पहुंचने का संकट
बड़वानी की नहरों में झाड़ियां और गाद बनी किसानों की चिंता, टूटी-फूटी नहरों की मरम्मत के लिए उठा रहे आवाज. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 7:30 PM IST
बड़वानी: इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर में पानी छोड़े जाने के बाद किसानों में उम्मीद तो जगी है, लेकिन खेतों तक पानी पहुंचाने वाली माइनर और सब माइनर नहरों की जर्जर हालत अब नई चिंता बन गई है. कई जगह नहरों में झाड़ियां उग चुकी हैं. इसके साथ ही नहर में भारी मात्रा में गाद जमा है और दीवारों में दरारें व टूट-फूट दिखाई दे रही है. ऐसे में किसानों को चिंता है कि उन्हें सिंचाई के लिए समय पर पानी मिल पाएगा या नहीं.
16 मई को मुख्य नहर में छोड़ा गया है पानी
इंदिरा सागर परियोजना के मुख्य नहर में 16 मई को पानी छोड़ा गया है. विभाग का दावा है कि आने वाले 8 से 10 दिनों में ये पानी बड़वानी तक पहुंच जाएगा. लेकिन जिन नहरों के माध्यम से यह पानी खेतों तक पहुंचना है, उनकी स्थिति फिलहाल बेहद खराब नजर आ रही है. करीब एक दशक से नियमित सफाई और व्यापक मरम्मत नहीं होने के कारण नहरों में झाड़ियां फैल चुकी हैं और गाद जमा होने से पानी का रास्ता संकरा हो गया है. कई स्थानों पर नहरों की दीवारें टूटी हुई हैं, जिससे पानी के रिसाव का खतरा भी बढ़ गया है.
नहर मरम्मत के लिए उठा रहे आवाज
सजवानी, रेहगुन, सुराना, तलवाड़ा बुजुर्ग, बालकुआ, तलून और कल्याणपुरा सहित कई गांवों के किसान लगातार नहरों की खराब स्थिति को लेकर आवाज उठा रहे हैं. किसानों का कहना है कि हर साल सिंचाई सीजन शुरू होने से पहले नहरों की सफाई और मरम्मत की जानी चाहिए, लेकिन विभाग हर बार आखिरी समय तक इंतजार करता है. यदि समय रहते सुधार कार्य नहीं हुआ, तो बड़ी मात्रा में पानी खेतों तक पहुंचने से पहले ही रिसाव में बर्बाद हो जाएगा.
विभाग पर केवल आश्वासन देने का आरोप
भारतीय किसान संघ के जिला सदस्य धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि "हर साल यही स्थिति रहती है. नहरों में झाड़ियां और गाद भरी रहती है. पानी आने पर जगह-जगह रिसाव होता है, जिससे खेतों तक पूरा पानी नहीं पहुंच पाता. विभाग केवल आश्वासन देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार नहीं दिखता."
वहीं, दूसरी ओर विभागीय अधिकारी बजट की कमी का हवाला दे रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक नहरों के सुधार और मरम्मत कार्य के लिए करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए की मांग शासन को भेजी गई थी, जिसकी अब स्वीकृति मिल चुकी है. लेकिन टेंडर और तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने में अभी समय लग सकता है.
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'प्रक्रिया पूरी होते ही मरम्मत कार्य होगा शुरू'
इंदिरा सागर परियोजना नहर के असिस्टेंट इंजीनियर डीके गोरी ने बताया कि "लंबे समय से नहरों का व्यापक सुधार कार्य नहीं हो पाया था. विभाग में संबंधित अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण फाइल आगे नहीं बढ़ पाई. अब बजट स्वीकृत हो चुका है और प्रक्रिया पूरी होते ही टेंडर के माध्यम से मरम्मत और सफाई कार्य शुरू कराया जाएगा."