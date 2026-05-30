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भीषण गर्मी से फसल बचाने का अनोखा जुगाड़, 7 हजार पौधों पर लगाया रक्षा कवच

बड़वानी में पपीते की फसल बचाने किसान ने लगाया क्रॉप कवर शेड, दिल्ली-महाराष्ट्र तक है बड़वानी के पपीते की डिमांड, आदित्य शर्मा की रिपोर्ट

BADWANI UNIQUE FARMING CROP COVER
भीषण गर्मी से फसल को बचाने का अनोखा जुगाड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 8:36 PM IST

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बड़वानी : निमाड़ अंचल में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच एक प्रगतिशील किसान ने अनोखा प्रयोग किया है. सचिन मुकाती नाम के किसान ने यहां अपनी पपीता फसल को सुरक्षित रखने के लिए क्रॉप कवर लगाए हैं. 43 से 44 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली धूप से बचाने के लिए किसान ने अपनी सात एकड़ खेती में करीब 7 हजार पपीते के पौधों पर विशेष क्रॉप कवर शेड लगाए हैं.

बड़वानी के किसान का अनोखा प्रयोग

किसान सचिन मुकाती ने बताया, '' तेज धूप, लू और आंधी से पौधों को बचाने के लिए बांस की खपच्चियों और पतली लकड़ियों का सहारा लेकर नॉन-वोवन क्रॉप कवर लगाया गया है. यह कवर पौधों को सीधी धूप से बचाने के साथ-साथ उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार करता है. इससे पौधों की वृद्धि बेहतर होती है और गर्मी का असर कम पड़ता है.'' उन्होंने बताया कि एक पपीते का पौधा लगभग 15 रु का आता है, जबकि उसकी सुरक्षा के लिए 4 से 5 रु अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है. लेकिन यह खर्च पौधों को बचाने और अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है.

बड़वानी के किसान सचिन मुकाती का अनोखा प्रयोग (Etv Bharat)

किसान का मानना है कि शुरुआती अवस्था में पौधों की सुरक्षा कर लेने से बाद में होने वाले बड़े नुकसान से बचा जा सकता है.

कीट और वायरस से भी सुरक्षा

क्रॉप कवर केवल गर्मी से ही नहीं बचाता बल्कि सफेद मक्खी, थ्रीप्स और एफिड्स जैसे हानिकारक कीटों को भी पौधों तक पहुंचने से रोकता है. इससे वायरस और अन्य बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. साथ ही मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे पानी की बचत होती है और पौधों को बेहतर पोषण मिलता है.

Barwani farmer Crop Cover
भीषण गर्मी से फसल को बचाने का अनोखा जुगाड़ (Etv Bharat)

ड्रिप सिंचाई से कर रहे खेती

सचिन मुकाती प्रतिदिन लगभग दो घंटे ड्रिप सिंचाई के माध्यम से फसल को पानी देते हैं. ड्रिप सिस्टम से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पानी की खपत कम होती है और पौधों को पर्याप्त नमी मिलती रहती है.

Barwani farmer Crop Cover
7 हजारो पौधों पर लगाया अनोखा रक्षा कवच (Etv Bharat)

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7 से 10 माह में तैयार होती है फसल

पपीते की फसल सामान्यतः 7 से 10 माह में तैयार हो जाती है. किसान के अनुसार यदि बाजार में अच्छे भाव मिल जाएं तो प्रति एकड़ एक लाख से डेढ़ लाख रु तक की आमदनी प्राप्त की जा सकती है. यही कारण है कि क्षेत्र के कई किसान अब पारंपरिक खेती के साथ-साथ बागवानी फसलों की ओर भी रुख कर रहे हैं.

crop cover shed barwani
बड़वानी में पपीते की फसल बचाने किसान ने लगाया क्रॉप कवर शेड (Etv Bharat)

देश के बड़े बाजारों में पहुंचता है बड़वानी का पपीता

बड़वानी जिले का पपीता अपने स्वाद, मिठास और गुणवत्ता के लिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में पहचान बना चुका है. इसकी आपूर्ति इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों के साथ-साथ दिल्ली और महाराष्ट्र के बड़े बाजारों में भी की जाती है. इसके अलावा खरगोन, खंडवा, धार और देवास सहित आसपास के जिलों में भी बड़वानी का पपीता बड़ी मात्रा में भेजा जाता है. भीषण गर्मी के दौर में किसान सचिन मुकाती द्वारा अपनाया गया यह नवाचार क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते मौसम और बढ़ते तापमान के बीच इस प्रकार की तकनीकों को अपनाकर फसलों को सुरक्षित रखा जा सकता है और उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है.

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