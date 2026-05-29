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डीजल महंगा होने से किसानों की लागत निकलना मुश्किल, बैंगन की खड़ी फसल पर चला दिया ट्रैक्टर

बड़वानी में 4 बीघा में लगी बैंगन की फसल पर किसान ने चलाया ट्रैक्टर, भाव नहीं मिलने से निराश, आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.

Barwani ran tractor over brinjal
बैंगन की फसल पर किसान ने चलाया ट्रैक्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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बड़वानी: ग्राम करी में एक किसान ने मेहनत से तैयार की गई अपनी बैंगन की पूरी फसल ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दी. वह फसल का बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलने से परेशान था. फसल तोड़ कर बाजार ले जाने की भी लागत उसे नहीं मिल रहा थी, जिसके चलते किसान ने लाखों रु की लागत से तैयार बैंगन जानवरों को खिला दिया और खेत में लगी फसल को नष्ट करना ही बेहतर समझा.

बैंगन के उचित भाव नहीं मिलने से किसान निराश

ग्राम करी निवासी राधेश्याम गेहलोद ने 4 बीघा जमीन में बैंगन की खेती की थी. परिवार ने कई महीनों तक मेहनत कर खेत में अच्छी पैदावार तैयार की थी. फसल भी इतनी अच्छी हुई कि खेत में बैंगन की भरपूर आवक थी, लेकिन जब किसान मंडी पहुंचा, तो उसे उम्मीद के मुताबिक दाम नहीं मिले. किसान राधेश्याम गेहलोद ने कहा, " हमने अच्छी गुणवत्ता का बैंगन तैयार किया था और उम्मीद थी कि कम से कम 10 से 12 रु प्रति किलो का भाव मिलेगा, जिससे लागत निकल सकेगी और कुछ मुनाफा भी होगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया."

खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर किसान (ETV Bharat)

2 लाख से अधिक की लगी थी लागत

किसान राधेश्याम गेहलोद ने बताया, "1 बीघा बैंगन की खेती में करीब 50 हजार रु तक का खर्च आया था. इसमें खेत की तैयारी, बीज, खाद, दवाइयां, सिंचाई और मजदूरी जैसी लागत शामिल थी. हमने 4 बीघा में बैंगन की खेती की थी, जिसमें कुल खर्च 2 लाख रु से अधिक पहुंच गया. लेकिन मंडी में बैंगन का भाव गिरकर लगभग 1 रु प्रति किलो तक पहुंच गया है. ऐसी स्थिति में मजदूरी और परिवहन का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है."

Barwani vegetable farming
बैंगन के भाव नहीं मिलने से किसान निराश (ETV Bharat)

खड़ी फसल पर किसान ने चलाया ट्रैक्टर

राधेश्याम गेहलोद ने बताया, "50 से 60 बोरी बैंगन लेकर मंडी पहुंचा था. हर बोरी में लगभग 50 से 60 किलो बैंगन भरा हुआ था, लेकिन व्यापारी बेहद कम दाम लगा रहे थे. कई व्यापारियों ने तो 1 रु किलो में भी माल लेने से मना कर दिया. इतनी कम कीमत पर फसल बेचने से लागत का एक छोटा हिस्सा भी वापस नहीं आता. इसलिए पूरी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया."

BARWANI BRINJAL FEEDING ANIMALS
पशुओं को बैंगन खिलाने मजबूर हुए किसान (ETV Bharat)

ट्रांसपोर्ट मंहगा होने से मंडी नहीं पहुंच रहे व्यापारी

किसान के बेटे दीपक गेहलोद ने बताया, "फसल के भाव नहीं मिलने पर पहले काफी मात्रा में बैंगन पशुओं को भी खिलाया था और हालात सुधरने का इंतजार कर रहे थे. लेकिन हालात नहीं सुधरे तो ट्रैक्टर चलाने का फैसला लेना पड़ा." उन्होंने कहा कि बढ़ती डीजल के कीमत और महंगे ट्रांसपोर्ट के कारण बाहर के व्यापारी मंडी तक नहीं पहुंच रहे हैं. पिछले करीब 20 दिनों से मंडी में बैंगन की लगातार आवक हो रही है, लेकिन माल बाहर नहीं जा पा रहा, जिससे कीमतें पूरी तरह टूट गई हैं

सब्जियों पर भी एमएसपी की मांग

खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि फसलों के दाम गिरते जा रहे हैं. ऐसे में किसान आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं. किसानों का कहना है कि सरकार को सब्जी उत्पादक किसानों के लिए भी समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके.

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