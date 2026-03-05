ETV Bharat / state

रसायन को अलविदा कह अपनाई प्राकृतिक खेती, फसलों से लहलहा रहे किसान बाबूलाल के खेत

रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर बाबूलाल काग पहले पारंपरिक रसायन आधारित खेती करते थे. फसल उत्पादन अच्छा होता था, लेकिन उर्वरक और कीटनाशकों पर बढ़ते खर्च के कारण लाभ सीमित रह जाता था. कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती की पद्धतियों को समझा और अपनाने का निर्णय लिया.

बड़वानी: अंजड़ तहसील के ग्राम मंडवाड़ा के प्रगतिशील कृषक बाबूलाल काग ने अपनी मेहनत और नवाचार से खेती की दिशा ही बदल दी है. रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर उनका कदम आज क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के लिए प्रेरणा बन चुका है. कम लागत में अधिक उत्पादन और मिट्टी की सेहत को सुरक्षित रखने की उनकी पहल ने उन्हें एक सफल मॉडल किसान के रूप में स्थापित किया है.

प्रशिक्षण के बाद उन्होंने रासायनिक खादों का उपयोग बंद कर गोआधारित जैविक खाद तैयार करना शुरू किया. वर्तमान में उनके पास 50 से 55 गोवंश हैं, जिनके गोबर, मूत्र और बायोगैस स्लरी से वे स्वयं खाद बनाते हैं. खेत में खाद पहुंचाने के लिए उन्होंने सेंसर युक्त मड पंप की व्यवस्था की है. जिससे पूरे खेत में समान रूप से जैविक खाद का छिड़काव होता है. इससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार हुआ है और उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आई है.

बाबूलाल प्राकृतिक तरीके से कर रहे खेती (barwani farmer organic farming)

इंटरक्रॉपिंग से बढ़ी आय

बाबूलाल काग ने केवल प्राकृतिक खेती ही नहीं अपनाई, बल्कि इंटरक्रॉपिंग मॉडल के जरिए खेत के हर हिस्से का बेहतर उपयोग किया है. वे गेहूं और केले के साथ आम, हल्दी, पपीता, तरबूज तथा विभिन्न सब्जियों की खेती एक साथ कर रहे हैं. आम की विशेष किस्में केसरी और तोता परी भी उनके बगीचे की पहचान बन चुकी हैं.

बाबूलाल काग का कहना है कि, ''इस बहु-फसली प्रणाली से उन्हें वर्षभर अलग-अलग फसलों से आय प्राप्त होती है, जिससे जोखिम कम होता है और मुनाफा बढ़ता है.'' उनका मानना है कि, ''प्राकृतिक खेती न केवल मिट्टी को जीवित और उपजाऊ बनाए रखती है, बल्कि किसानों को बाजार में मिलने वाले महंगे खाद-बीज के कर्ज से भी मुक्ति दिलाती है.''

किसान के खेत में लहलहा रही फसलें (ETV Bharat)

अन्य किसानों के लिए प्रेरणा

बाबूलाल काग की सफलता यह दर्शाती है कि यदि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक प्राकृतिक पद्धतियों का समन्वय किया जाए तो खेती लाभकारी व्यवसाय बन सकती है. उनकी पहल से आसपास के किसान भी प्रेरित होकर प्राकृतिक खेती और इंटरक्रॉपिंग की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. आज मंडवाड़ा का यह किसान साबित कर रहा है कि सही मार्गदर्शन, दृढ़ संकल्प और नवाचार से खेती को आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है.