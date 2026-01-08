बड़वानी में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, स्कॉर्पियो में रखी थी 500 की फेक करेंसी
बड़वानी में हो रही नकली नोटों की सप्लाई और छपाई, पुलिस ने जाली नोटों के साथ दो आरोपी को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 8, 2026 at 6:53 PM IST
बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी में गुरुवार को नकली नोटों के अवैध कारोबार का एक बड़ा मामला सामने आया है. पलसूद थाना पुलिस ने रंगीन प्रिंटर की मदद से छापे जा रहे 500-500 रुपए के नकली नोटों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपियों के कब्जे से हजारों रुपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं.
स्कॉर्पियो में नकली नोट लेकर घूम रहे थे आरोपी
पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने बताया कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग स्कॉर्पियो वाहन में नकली नोट लेकर घूम रहे हैं. सूचना के आधार पर पलसूद पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की और संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान वाहन से बड़ी मात्रा में 500-500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए."
मुखबिर द्वारा मिली थी सूचना
एसपी जगदीश डावर ने आगे बताया कि "प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि आरोपी कलर प्रिंटर के माध्यम से नकली नोट तैयार कर रहे थे. वे इन नकली नोटों को आसपास के क्षेत्रों में चलाने की योजना बना रहे थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के तार और किन-किन जगहों से जुड़े हैं तथा अब तक कितने नकली नोट बाजार में खपाए जा चुके हैं."
आरोपियों के खिलाफ नकली मुद्रा संबंधित धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं. मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. इस कार्रवाई में पलसूद थाना प्रभारी शुकलाल भंवर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
- उज्जैन में 1 लाख के बदले 10 लाख का खेल, जेल में सीखा नकली नोट बनाना
- नकली नोट छापकर पहले किया पेट्रोल पंप पर ट्रायल, सफल हुए तो बाजार पहुंचे खपाने
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नकली मुद्रा से संबंधित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने आमजन से सतर्क रहने की अपील की है.