दो किलोमीटर चलकर किसी तरह नसीब हो रहा नाले का पानी, ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर
बड़वानी के ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण जल संकट. पानसेमल जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बायगोर में नाले में बने गड्ढेनुमा जीरी से बुझा रहे प्यास.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 7:23 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 7:35 PM IST
बड़वानी: गर्मियों की शुरुआत के साथ ही बड़वानी के ग्रामीण इलाकों में जल संकट गहराने लगा है. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग पीने के पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. बड़वानी से सामने आई तस्वीरें प्रशासनिक दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं.
गांव में न तो हैंडपंप की सुविधा है
पानसेमल जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बायगोर में इन दिनों भीषण जल संकट बना हुआ है. गांव में न तो हैंडपंप की सुविधा है और न ही कोई स्थायी पेयजल व्यवस्था. मजबूरी में ग्रामीण नाले में बने गड्ढेनुमा जीरी से पानी भरकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं. यही पानी मवेशी भी पीते हैं, जिससे पानी दूषित हो चुका है.इसके बावजूद ग्रामीण उसी पानी को पीने के लिए मजबूर हैं.
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ग्रामीणों का कहना है कि वे उसी पानी पीने को मजबूर हैं जो जानवर पीते हैं, जिससे उल्टी-दस्त जैसी बीमारियां फैल रही हैं. इसके बावजूद उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को मौखिक और लिखित शिकायतें दी हैं, लेकिन आज तक न तो हैंडपंप लगाया गया और न ही कोई पीने के जल के लिए कोई ठोस व्यवस्था की गई. गांव के लोगों को रोजाना करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है. हर साल यही समस्या सामने आती है लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है.
जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप
ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सरकार ‘हर घर नल से जल’ के दावे करती है, लेकिन उनके गांव में आज भी न तो नल है और न ही पानी. लगातार शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं. जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
क्या बोले सरपंच ओर सचिव
ग्राम सरपंच रतन वास्कले ने बताया, पीने के पानी की समस्या से विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ. वहीं ग्राम सचिव कन्हैया राठौड़ का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है, लेकिन मामले में समाधान नहीं निकला.