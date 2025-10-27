ETV Bharat / state

बड़वानी के जैन बंधु बने इंसानियत के सच्चे सिपाही, 229 बिछड़ों को अपनों से मिलवाया

समाज सेवी अजित जैन ने बताया कि " हम लोग बीते 27 सालों से सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं. खासकर बिछड़े लोगों को अपने परिवार से मिलाने का कार्य मुख्य रूप से कर रहे हैं. साल 2006 में हमने सबसे पहले बिछड़े शख्स को उसके परिवार से मिलाया था. तब से अब तक 229 गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिलवा चुके हैं. बीते 24 अक्टूबर को हमने एक महिला को उसके परिवार से मिलवाया है."

बड़वानी: समाजसेवा के क्षेत्र में बड़वानी के जैन बंधु लगातार मानवता की नई मिसाल पेश कर रहे हैं. भटके, गुमशुदा और असहाय लोगों को उनके परिजनों से मिलाने के अभियान में जुटे हुए हैं. इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अब तक 229 गुमशुदा लोगों को उनके परिवारों से मिलवाया है. हाल ही में उन्होंने ऐसा नेक कार्य किया, जिसने सबका दिल छू लिया. समाजसेवी जैन बंधुओं ने एक गुमशुदा महिला को उसके पति से मिलवाकर परिवार को फिर से एकजुट कर दिया है.

पीड़ित पति ने समाजसेवी को बताई व्यथा

2 अक्टूबर को अपनी लापता पत्नी की तलाश में अलिराजपुर निवासी डोंगर सिंह बड़वानी पहुंचे थे. यहां उनकी मुलाकात समाजसेवी अजित जैन से हुई थी. मदद की गुहार लगाते हुए डोंगर सिंह ने बताया था कि "वे अलीराजपुर के नानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम साल खेड़ा के रहने वाले हैं. हमारी पत्नी तीन माह पहले बिना बताए घर से निकल गई थी. परिवार ने उन्हें ढूंढने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह अब तक नहीं मिली है. हमने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला."

राहगीर की मदद से मिली लापता महिला

पीड़ित पति की गुहार पर समाजसेवी अजित जैन और रोटरी क्लब बड़वानी के सचिव ललित जैन ने तुरंत सक्रियता दिखाई. दोनों ने महिला की फोटो और जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर महिला के बारे में खोजबीन शुरू कर दी. बीते कुछ दिनों बाद पप्पू केवट नामक युवक ने कसरावद पुल के पास एक महिला को भटकते हुए देखा और पहचान कर सूचना अजित जैन को दी. सूचना मिलते ही अजित जैन और उनके साथी आकाश शर्मा मौके पर पहुंचे. उन्होंने महिला को गाड़ी में बैठाकर बड़वानी नगर पालिका के दीनदयाल रैन बसेरा पहुंचे. यहां उन्होंने महिला के ठहरने और भोजन-पानी की व्यवस्था आदि करवाई.

पूर्व एसडीएम की मदद से पहुंचाई सूचना

इसके बाद जैन बंधुओं ने महिला के परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया. फिर उन्होंने बड़वानी की पूर्व एसडीएम जानकी यादव और जमुना भिड़े से संपर्क किया, जो पूर्व में अलीराजपुर जिले में पदस्थ रह चुकी हैं. उनकी मदद से नानपुर थाने के एएसआई सौभाग सिंह धारवे से संपर्क हुआ, जिन्होंने ग्राम साल खेड़ा जाकर महिला के पति डोंगर सिंह चौहान को सूचना दी और उन्हें बड़वानी लेकर आए.

लापता महिला को रैन बसेरा में ठहराया (ETV Bharat)

पत्नी को देख भावुक हुए डोंगर सिंह

रैन बसेरे में पत्नी को सामने देख डोंगर सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े. उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाकर राहत की सांस ली और जैन बंधुओं के प्रति कृतज्ञता जताई. उन्होंने कहा, "मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब पत्नी कभी मिलेगी, लेकिन जैन बंधुओं के प्रयासों से आज मेरा घर फिर से बस गया है. भगवान उन्हें खुश रखे."

इंसानियत को मानते हैं अपना धर्म

समाजसेवी अजित जैन का कहना है कि "हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से बिछड़कर असहाय न रहे. अपने खोए परिजन को देखकर जब परिवार वालों की आंखों में खुशी लौटती है. वही हमारी सबसे बड़ी सफलता है." बड़वानी के इन जैन बंधुओं का यह सेवा अभियान न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन गया है. हर पुनर्मिलन की कहानी एक नई उम्मीद जगाती है कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो इंसानियत को अपना धर्म मानते हैं.