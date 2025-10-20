ETV Bharat / state

बड़वानी में हरी-भरी हुई बंजर जमीन, केजर आदिल ने बनाए ट्री-गार्ड, 130 में से 80 पौधे बने घने पेड़

बड़वानी: आज के दौर में जहां लोग हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं. वहीं बड़वानी के एक कपड़ा व्यवसायी ने अनोखी मिसाल पेश की है. सतपुड़ा कॉलोनी निवासी पर्यावरण व पक्षी प्रेमी केजर आदिल ने बिना किसी सरकारी सहायता के अपने घर के पास उद्यान की खाली पड़ी लगभग 10,800 वर्गफीट जमीन पर पौधारोपण कर उसे एक हरित उद्यान में बदल दिया है. 5 साल पहले शुरू की गई इस मुहिम में उन्होंने 130 पौधे लगाए, जिनमें से आज 80 पौधे 20 से 30 फीट ऊंचे पेड़ों का रूप ले चुके हैं. यह क्षेत्र अब कॉलोनी के लिए हरियाली और शीतलता का केंद्र बन गया है.

बाउंड्रीवॉल नहीं थी तो खुद बनाए ट्री-गार्ड

इस उद्यान की जमीन पर बाउंड्रीवॉल नहीं थी, जिससे पशुओं द्वारा पौधों को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती थी. ऐसे में केजर ने वेस्ट सरिये और तारों से खुद ट्री-गार्ड बनाकर हर पौधे की सुरक्षा की. उन्होंने किसी मदद या फंड का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने खर्च और मेहनत से हर पौधे को बचाया और सींचा. सिंचाई के लिए उन्होंने घर के ट्यूबवेल से ड्रिप लाइन बिछाई, जिससे पौधों को नियमित रूप से पानी मिलता रहा. लगातार देखरेख और मेहनत के चलते आज यहां पेड़ों की छांव और हरियाली हर किसी को आकर्षित करती है.

केजर आदिल ने बनाए ट्री-गार्ड (ETV Bharat)

पक्षियों के लिए भी बनाया आश्रय बर्ड

केजर आदिल केवल पेड़ों तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने इन पेड़ों पर पक्षियों के लिए बर्ड हाउस भी लगाए हैं. सुबह के समय पेड़ों पर चहकते पक्षियों की आवाजें पूरे क्षेत्र को जीवंत कर देती हैं. वे रोजाना सुबह डेढ़ घंटे अपने बेटे हुसैन के साथ बर्ड हाउस में पक्षियों के लिए बाजरा, ज्वार और चावल की चूरी डालते हैं, ताकि उन्हें भरपूर भोजन और पानी मिल सके.