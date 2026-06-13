ETV Bharat / state

बड़वानी में 6 आवारा कुत्तों ने महिला को घेरा, नोच-नोचकर मार डाला, खून से सनी सड़क

अत्यधिक रक्तस्राव के कारण महिला की मौत, घटना के बाद से शहर में दहशत का माहौल, लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल.

barwani Dogs Terror
कुत्तों के हमले में महिला की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 10:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी में आवारा कुत्तों के आतंक ने एक महिला की जान ले ली. शुक्रवार शाम राजघाट रोड स्थित ईंट भट्टों के पास 5-6 आवारा कुत्तों के झुंड ने 35 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया. कुत्तों ने महिला को जमीन पर गिराकर हाथ, पैर, पेट और गले पर बुरी तरह नोच डाला. गंभीर रूप से घायल महिला की अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और लोगों में भारी आक्रोश है.

सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी महिला
मृतका की पहचान पाटी नाका टीन शेड निवासी लीला बाई बकावले (35 वर्ष), पति दिलीप बकावले के रूप में हुई है. परिजन के अनुसार, लीला बाई रोज की तरह शुक्रवार शाम करीब 5 बजे राजघाट रोड स्थित ईंट भट्टों के आसपास सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गई थीं. इसी दौरान पहले से मौजूद आवारा कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया. महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कुत्तों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया.

barwani bite case
लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

कुत्तों ने महिला को नोंच डाला, मौत
प्रत्यक्षदर्शी और ईंट भट्टे पर काम करने वाले गोलू गोले ने बताया कि, ''अचानक कुत्तों के जोर-जोर से भौंकने और महिला की चीखने की आवाज सुनाई दी. जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि कई कुत्ते महिला को नोच रहे थे. उन्होंने पत्थर मारकर कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक लीला बाई गंभीर रूप से घायल हो चुकी थीं. उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था और कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया.''

लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि, राजघाट रोड, बस स्टैंड, जिला अस्पताल और अन्य रिहायशी इलाकों में लंबे समय से आवारा कुत्तों के झुंड घूम रहे हैं. कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया.

Woman dies stray dogs attack
घटना के बाद से शहर में दहशत का माहौल (ETV Bharat)

विधायक प्रतिनिधि विष्णु बनडे ने कहा कि, ''शहर के प्रमुख मार्गों और कॉलोनियों में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. जिससे स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है.'' उन्होंने आरोप लगाया कि, ''नगर पालिका नसबंदी और टीकाकरण जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पा रही है.''

सीएमओ की सफाई-लगातार किया जा रहा टीकाकरण अभियान
वहीं नगर पालिका की सीएमओ सोनाली शर्मा ने कहा कि, ''घटना नगर सीमा क्षेत्र के बाहर हुई है. नगर में आवारा कुत्तों के टीकाकरण का अभियान लगातार चलाया जा रहा है और अधिकांश कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है.'' उन्होंने यह भी कहा कि, ''फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि महिला की मौत सीधे डॉग बाइट के कारण हुई है या नहीं.''

TAGGED:

WOMAN DIES STRAY DOGS ATTACK
BARWANI BITE CASE
BARWANI NEWS
DOG VACCINATION FAILURE MP
BARWANI DOGS TERROR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.