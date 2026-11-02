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महंगाई की मार, चाइनीज दीयों ने छीनी कुम्हारों की रोजी-रोटी, महंगी मिट्टी और बिजली बिल से लागत निकलना मुश्किल

चाइनीज दीयों ने छीनी कुम्हारों की रोजी-रोटी ( ETV Bharat )

बड़वानी: दीपावली का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. घर-आंगन को रोशन करने के लिए बाजार रंग-बिरंगे और आकर्षक दीयों से सजने लगे हैं. गुजरात से आने वाले डिजाइनर दीपक और रेडीमेड दीयों की चमक ग्राहकों को खूब लुभा रही है, लेकिन इसी चमक के बीच मिट्टी को आकार देकर पारंपरिक दीपक बनाने वाले स्थानीय कुम्हारों की मेहनत अनदेखी होती नजर आ रही है. पीढ़ियों से इस कला को सहेज रहे माटी शिल्पकारों के सामने अब बढ़ती लागत और कम मुनाफे के कारण परिवार का भरण-पोषण करना भी चुनौती बनता जा रहा है.

महंगी मिट्टी और बिजली बिल से लागत निकलना मुश्किल (ETV Bharat) परिवार का भरण-पोषण मुश्किल शहर के धोबड़िया तालाब क्षेत्र में करीब सात-आठ परिवार पीढ़ियों से मिट्टी के दीपक बनाने के काम से जुड़े हुए हैं. इन परिवारों के लिए दीपावली की तैयारी गणेश चतुर्थी से ही शुरू हो जाती है. घर के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी मिलकर दीपक तैयार करने में जुट जाते हैं. प्रत्येक परिवार करीब दो से तीन हजार दीपक बनाता है. कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार होने वाले इन दीपकों को बाजार में महज 20 रु दर्जन के भाव से बेचना पड़ रहा है, जबकि रेडीमेड दीपक करीब 40 रु दर्जन में उपलब्ध हैं. ऐसे में स्थानीय कारीगरों को अपनी मेहनत के अनुरूप कीमत नहीं मिल पा रही है.