महंगाई की मार, चाइनीज दीयों ने छीनी कुम्हारों की रोजी-रोटी, महंगी मिट्टी और बिजली बिल से लागत निकलना मुश्किल
रंग-बिरंगे रेडीमेड दीयों की चमक में फीकी पड़ रही कुम्हारों की मेहनत, 20 रु दर्जन बिक रहे मिट्टी के दीपक. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:02 AM IST
बड़वानी: दीपावली का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. घर-आंगन को रोशन करने के लिए बाजार रंग-बिरंगे और आकर्षक दीयों से सजने लगे हैं. गुजरात से आने वाले डिजाइनर दीपक और रेडीमेड दीयों की चमक ग्राहकों को खूब लुभा रही है, लेकिन इसी चमक के बीच मिट्टी को आकार देकर पारंपरिक दीपक बनाने वाले स्थानीय कुम्हारों की मेहनत अनदेखी होती नजर आ रही है. पीढ़ियों से इस कला को सहेज रहे माटी शिल्पकारों के सामने अब बढ़ती लागत और कम मुनाफे के कारण परिवार का भरण-पोषण करना भी चुनौती बनता जा रहा है.
परिवार का भरण-पोषण मुश्किल
शहर के धोबड़िया तालाब क्षेत्र में करीब सात-आठ परिवार पीढ़ियों से मिट्टी के दीपक बनाने के काम से जुड़े हुए हैं. इन परिवारों के लिए दीपावली की तैयारी गणेश चतुर्थी से ही शुरू हो जाती है. घर के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी मिलकर दीपक तैयार करने में जुट जाते हैं. प्रत्येक परिवार करीब दो से तीन हजार दीपक बनाता है. कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार होने वाले इन दीपकों को बाजार में महज 20 रु दर्जन के भाव से बेचना पड़ रहा है, जबकि रेडीमेड दीपक करीब 40 रु दर्जन में उपलब्ध हैं. ऐसे में स्थानीय कारीगरों को अपनी मेहनत के अनुरूप कीमत नहीं मिल पा रही है.
दीपक निर्माता पर महंगाई की मार
दीपक निर्माण से जुड़े गौरव गोले बताते हैं कि पहले मिट्टी आसानी से और कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन अब एक ट्रॉली मिट्टी के लिए करीब तीन हजार रु खर्च करने पड़ते हैं. पहले हाथ से चलने वाले चाक पर दीपक बनाए जाते थे, लेकिन समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक चाक का उपयोग करना पड़ रहा है. इससे काम कुछ आसान जरूर हुआ है, लेकिन बिजली का खर्च भी बढ़ गया है.
मिट्टी और बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी
वहीं एक अन्य दीपक निर्माता दुर्गा गोले के अनुसार, पहले जहां बिजली का बिल 200 से 500 रु तक आता था, अब बढ़कर 1500 से 2000 रु तक पहुंच गया है. मिट्टी और बिजली सहित अन्य खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन दीपकों के बिक्री मूल्य में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है.
कई दिनों की मेहनत से तैयार होता है एक दीपक
मिट्टी के दीपक बनाना जितना आसान दिखाई देता है, इसकी प्रक्रिया उतनी ही मेहनत भरी होती है. सबसे पहले मिट्टी को छानकर पानी में भिगोया जाता है. इसके बाद उसे सुखाकर अच्छी तरह गूंथा जाता है और उसमें से कंकड़-पत्थर अलग किए जाते हैं. फिर इलेक्ट्रॉनिक चाक पर मिट्टी को आकार देकर दीपक तैयार किए जाते हैं. इन्हें कुछ समय तक सुखाने के बाद आग में पकाया जाता है. इसके बाद ही दीपक बाजार में बिक्री के लिए पहुंच पाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में परिवार के सभी सदस्यों की मेहनत लगती है.
- 2 महीने पहले से चाक पर घूमने लगती है मेहनत की चकरी, 100 परिवारों के घरों में दीपावली से पहले आता है उजाला
- दिवाली से छठ तक सफर महंगा, बेंगलुरु,अहमदाबाद से भोपाल पहुंचने के लिए खर्च करने होंगे 28 हजार
स्थानीय कारीगरों से दीपक खरीदकर बचाएं परंपरा
कारीगरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रेडीमेड और आकर्षक डिजाइन वाले दीपकों से मिल रही प्रतिस्पर्धा है. लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन पारंपरिक मिट्टी के दीपकों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं.च ऐसे में दीपावली पर स्थानीय कुम्हारों से मिट्टी के दीपक खरीदना केवल घर को रोशन करने का विकल्प नहीं, बल्कि उनके परिवारों की आजीविका को सहारा देने और पीढ़ियों से चली आ रही माटी कला को जीवित रखने का प्रयास भी है. यदि लोग स्थानीय शिल्पकारों के हाथों से बने दीपकों को प्राथमिकता दें और उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, तो मिट्टी के दीपक बनाने की यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक रोशन रह सकती है.