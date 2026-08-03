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बड़वानी जिला अस्पताल की मर्चुरी में रातभर पर फर्श पर पड़ा रहा शव, चींटियां नोचती रहीं

बड़वानी की मर्चुरी में फ्रीजर होने के बाद भी शवों से खिलवाड़. डेडबॉडी की हालत देख परिजन भड़के. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.

Barwani District Hospital
रातभर फर्श पर पड़ा रहा शव, चींटियां नोचती रहीं (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
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बड़वानी : बड़वानी जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. रविवार शाम एक महिला की मौत के बाद उसका शव पोस्टमार्टम कक्ष में रखवा दिया गया, लेकिन सोमवार सुबह तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया. इस दौरान शव जमीन पर पड़ा रहा और उस पर चींटियां रेंगती रहीं. जब परिजनों ने ये देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया.

रातभर फर्श पर पड़ा रहा शव

रविवार शाम करीब 6 बजे सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद नवलपुरा निवासी 58 वर्षीय राधाबाई को जिला अस्पताल लाया गया. गंभीर चोटों के कारण करीब 6:30 बजे उनकी मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम कक्ष में रखवा दिया गया. परिजनों का आरोप है "शव को पोस्टमार्टम कक्ष में रखने के बाद अस्पताल स्टाफ ने कोई सुध नहीं ली. पूरी रात शव जमीन पर पड़ा रहा. अस्पताल में शव सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किया गया."

मृतक महिला का बेटा राहुल (ETV BHARAT)

शव की हालत देख परिजनों का कलेजा फटा

सोमवार सुबह जब परिजन पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि डॉक्टर अभी तक नहीं आए हैं. आरोप है "सुबह से लगातार डॉक्टरों और जिम्मेदार अधिकारियों को फोन किए गए, लेकिन सही जवाब नहीं मिला." जब परिजन पोस्टमार्टम कक्ष के अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया. शव के चेहरे, हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों पर बड़ी संख्या में चींटियां रेंग रही थीं. शव जमीन पर रखा हुआ था. यह देखकर परिजन फूट-फूटकर रोने लगे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया. देखते ही देखते अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई और हंगामा शुरू हो गया.

Barwani District Hospital
बड़वानी जिला अस्पताल में हंगामा (ETV BHARAT)

अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप

मृतका के बेटे राहुल ने कहा "पूरी रात शव पोस्टमार्टम कक्ष में पड़ा रहा. जब उन्होंने खुद शव देखा तो उसके ऊपर चींटियां चल रही थीं. यह किसी भी परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक और अपमानजनक स्थिति है." मामले की सूचना मिलते ही विधायक प्रतिनिधि विष्णु बनड़े भी जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा "डेडबॉडी पर चींटियां रेंग रही थीं."

सिविल सर्जन ने दिया जांच का आश्वासन

हंगामा बढ़ने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया और जांच का आश्वासन दिया. सिविल सर्जन डॉ. मनोज खन्ना ने कहा "उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी. यदि शव के साथ इस प्रकार की लापरवाही हुई है तो जांच कराई जाएगी. जांच में जो भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

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