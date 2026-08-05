परिवार नियोजन कैंप में महिलाओं की लाइन, 12 घंटे इंतजार के बाद निराश लौटी महिलाएं
बड़वानी जिला अस्पताल में नसबंदी कराने दूरदराज से आने वाली महिलाएं परेशान. कैंप में अव्यवस्थाएं. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 4:30 PM IST
बड़वानी : बड़वानी जिला अस्पताल में चल रहे परिवार नियोजन कैंप में भारी व्यवस्थाओं देखने को मिल रही हैं. दूरदराज से आने वाली महिलाओं को पूरी रात इंतजार करना पड़ता है. इसके बावजूद कई महिलाओं का ऑपरेशन नहीं हो पाता और उन्हें बिना उपचार वापस लौटना पड़ता है. राजपुर, सेंधवा, पानसेमल, निवाली, अंजड़, ठीकरी और अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं जिला अस्पताल पहुंचती हैं. ये परिवार 100 से 150 किलोमीटर दूर से यात्रा कर अस्पताल पहुंचते हैं.
अस्पताल परिसर में बैठने तक की व्यवस्था नहीं
परिजनों का कहना है कि उन्हें ऑपरेशन से करीब 12 घंटे पहले अस्पताल बुला लिया जाता है, लेकिन अस्पताल में मरीजों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. यहां पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. बैठने के लिए सीमित स्थान होने से महिलाओं और बुजुर्गों को घंटों फर्श पर इंतजार करना पड़ता है. रात में रुकने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए सोने या आराम करने की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है. कई लोग पूरी रात खुले परिसर या बरामदे में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं.
निराश होकर घर लौट जाती हैं महिलाएं
परिजनों ने बताया कि सुबह 6 बजे एक कर्मचारी आता है और केवल लगभग 30 मरीजों के नाम दर्ज कर ऑपरेशन की सूची तैयार करता है. इसके बाद आने वाले मरीजों को यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि अब अगली तारीख पर आना होगा. कई बार पहले भी अस्पताल आने के बावजूद उनका नंबर नहीं लग पाया. इससे उन्हें बार-बार किराया खर्च करना पड़ता है, मजदूरी का नुकसान होता है और मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है.
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ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाने की मांग
ग्रामीणों ने मांग की है कि परिवार नियोजन ऑपरेशन के लिए केवल जिला अस्पताल पर निर्भर रहने के बजाय सभी सातों ब्लॉकों के सरकारी अस्पतालों में नियमित कैंप आयोजित किए जाएं. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयपाल सिंह ठाकुर ने बताया "इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि केवल उन्हीं लोगों को ऑपरेशन के लिए बुलाया जाए, जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन किया गया हो. भविष्य में जिले के सभी ब्लॉकों में परिवार नियोजन कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोगों को अपने क्षेत्र में ही यह सुविधा मिल सके और जिला अस्पताल पर बढ़ता दबाव भी कम हो सके."