बड़वानी जिला अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में लगी भीषण आग, मरीजों में मचा हड़कंप

बड़वानी जिला अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

अस्पताल प्रशासन ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया. कुछ ही देर में आग पर नियंत्रण पा लिया गया. इस बीच सिविल सर्जन डॉ. अनीता सिंगारे मौके पर पहुंची और स्थिति का निरीक्षण किया. उन्होंने डायलिसिस यूनिट की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करते हुए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

बड़वानी: जिला अस्पताल में गुरुवार उस समय हड़कंप मच गया. जब अस्पताल की डायलिसिस यूनिट रूम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. कुछ ही पलों में यूनिट में धुआं भर गया. स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला. घटना के दौरान यूनिट में दो मरीजों की डायलिसिस चल रही थी. दोनों को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाला गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई.

आग की सूचना मिलते ही नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम भी मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड के पायलट सचिन ऊंटवाल ने बताया कि "हमें सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल में आग लगी है. टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अस्पताल प्रशासन की मदद से आग पर काबू पाया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट रहा.

फायर टीम और अस्पताल प्रबंधन ने आग पर काबू (ETV Bharat)

अस्पताल प्रबंधन और फायर टीम ने दिखाई सर्तकता

वहीं मौके पर एमपीईबी के अधिकारी जनक गंगराड़े भी पहुंचे और सावधानी के तहत बिजली आपूर्ति तुरंत बंद करवा दी. जिससे आग आगे न फैल सके. बाद में तकनीकी टीम ने पूरे विद्युत सिस्टम की जांच भी शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो. घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. हालांकि, प्रशासन की सतर्कता और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से हालात कुछ ही देर में सामान्य हो गए.

मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला

हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया कि टीम ने पूरी मुस्तैदी दिखाई है. जैसे ही आग की जानकारी मिली, तुरंत मरीजों को सुरक्षित निकाला गया और अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाया गया. फिलहाल सभी मरीज सुरक्षित हैं और डायलिसिस यूनिट की विद्युत व्यवस्था की तकनीकी जांच कराई जा रही है. फिलहाल आग की इस घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई जनहानि नहीं हुई है. अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि डायलिसिस यूनिट में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा, व वायरिंग सिस्टम की पूरी तरह से जांच की जा रही है.