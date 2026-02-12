ETV Bharat / state

बड़वानी में ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीज, इंदौर रेफर के बाद भी 14 घंटे बाद तक नहीं आई एंबुलेंस

क्षेत्रीय विधायक राजन मंडलोई ने बताया कि "वे रात करीब 8 बजे जिला अस्पताल पहुंचे थे. वहां परिजनों ने उन्हें पूरी स्थिति बताई कि सुबह 11 बजे रेफर करने के बाद भी एंबुलेंस नहीं आई है." विधायक ने तत्काल सिविल सर्जन और अन्य अधिकारियों से संपर्क किया.

बड़वानी: जिला अस्पताल में आईसीयू में भर्ती एक गंभीर मरीज को सुबह 11 बजे एमवाय अस्पताल इंदौर रेफर किया गया लेकिन रात 1 बजे तक एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी. लगभग 14 घंटे तक मरीज जिला अस्पताल में ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती रहा और परिजन अधिकारियों से गुहार लगाते रहे. आईसीयू में भर्ती मरीज के साथ उसकी पत्नी और बड़ी बहन मौजूद थीं. दोनों महिलाएं सुबह से एंबुलेंस का इंतजार कर रही थीं और लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रही थीं.

विधायक का कहना है कि "रात 10 बजे से सीएमएचओ सहित संबंधित अधिकारियों को फोन लगाए जा रहे थे. हर बार यही जवाब मिला कि एंबुलेंस रास्ते में है लेकिन देर रात 1 बजे तक वाहन अस्पताल नहीं पहुंचा." विधायक ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि "सरकार बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था कमजोर नजर आती है."

विधायक राजन मंडलोई ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

अब क्या जान चली जाए तब एंबुलेंस आएगी?

मरीज की बड़ी बहन गायत्री तंवर निवासी धामनोद ने बताया कि "उसका भाई 5 तारीख से भर्ती है और डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसका लिवर पूरी तरह खराब हो चुका है. 2 दिन पहले ही इंदौर रेफर करने की बात कही गई थी. बुधवार की सुबह 11 बजे इंदौर रेफर किया गया और हमें कहा गया कि एंबुलेंस आ रही है. रात के 1 बज गए लेकिन कोई वाहन नहीं आया. हम दोनों महिलाएं यहां परेशान बैठे हैं. अगर समय पर इंदौर पहुंच जाते तो इलाज शुरू हो जाता." परिजन का कहना है कि सिविल सर्जन बार बार पूछते तो रहे लेकिन एंबुलेंस उपलब्ध नहीं करवा पाए.

एंबुलेंस के लिए 14 घंटे से ज्यादा इंतजार

विधायक राजन मंडलोई का कहना है कि "इस घटना ने एंबुलेंस सेवा और आपातकालीन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश में एयर एंबुलेंस से मरीजों को लिफ्ट किया जा रहा है और यहां तो 14 घंटे बाद एक एंबुलेंस नहीं मिल पा रही है. आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती मरीज को घंटों इंतजार कराना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सुविधाओं पर तो सवाल खड़े करता है. ऐसे में यदि मरीज की मौत होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा."