बड़वानी कलेक्टर का WhatsApp अकाउंट हैक, OTP के साथ ही मोटी रकम मांगने के मैसेज
सायबर ठगों ने बड़वानी कलेक्टर के नाम से अफसरों व कर्मचारियों को ठगने की कोशिश की. जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 7:37 PM IST
बड़वानी : सायबर जालसाजों ने बड़वानी कलेक्टर जयति सिंह का WhatsApp अकाउंट हैक कर लिया. इससे सायबर पुलिस टीम में हड़कंप मच गया. हैकर उनके नंबर से अधिकारियों व कर्मचारियों को मैसेज भेजकर 6 अंकों का OTP मांग रहा है. कलेक्टर जयति सिंह के मोबाइल नंबर 9765614430 से संदिग्ध संदेश भेजे जा रहे हैं. इन संदेशों में हैकर द्वारा OTP साझा करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे साइबर ठगी की आशंका जताई जा रही है.
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को किया अलर्ट
इस घटना के बाद कलेक्टर जयति सिंह ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं "ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब न दें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें." कलेक्टर कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook के माध्यम से इस हैकिंग की पुष्टि की है और आम नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की है. प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है "किसी भी अनजान या संदिग्ध मैसेज में OTP या अन्य जानकारी साझा करने से बचें, ताकि साइबर ठगी से सुरक्षित रहा जा सके."
मोटी रकम भेजने के बारे में मैसेज
बड़वानी सायबर पुलिस टीम के अनुसार हैकर्स ने कलेक्टर के नाम से अधिकारियों-कर्मचारियों समेत अन्य जिलों के परिचितों को मोटी रकम भेजने के बारे में मैसेज किए हैं. इसमें यूपीआई में समस्या का हवाला देकर पैसे ट्रांसफर करने को कहा जा रहा है. मामला तब सामने आया, जब एक कर्मचारी ने कलेक्टर के वॉट्सएप नंबर से आए ओटीपी मांगने वाले संदेश को देखा. इसकी जानकारी कलेक्टर को दी. इसके बाद कलेक्टर ने अपने वॉट्सएप नंबर से आने वाले किसी भी संदेश का जवाब न देने के आदेश सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जारी किए. शिकायत के बाद सायबर सेल की टीम जांच में जुट गई.
- दुबई में तुम्हारा भाई मुसीबत में, तुरंत 10 लाख भेजो, सुनते ही महिला ने खाते से ट्रांसफर किए
- रतलाम पुलिस की मुहिम: आप भी समझ लें सायबर क्राइम से बचने क्या करें और क्या नहीं
सायबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें :
- कॉल पर किसी को भी अपने बैंक खाता, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी साझा न करें
- ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से पेमेंट प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का ओटीपी अथवा यूपीआई पिन इंटर करने की जरूरत नहीं
- ऑनलाइन खरीददारी के लिए ऐसे बैंक खाता का इस्तेमाल करें, जिसमें कम बैलेंस हो
- किसी भी आनलाइन बेवसाइट से कोई एप्पलीकेशन डाउनलोड न करें
- कभी भी किसी के साथ अपना ओटीपी/सीवीवी/पासवर्ड/पिन आदि शेयर न करें
- ऑनलाइन अथवा फोन पर दिये गये लॉटरी अथवा फ्री ऑफर के लालच में न पड़ें
- केवायसी के नाम पर प्राप्त मैसेज में दिये गये नंबर पर कॉल न करें
- व्हाट्सएप पर अननोन मोबाइल नंबर से वीडियों कॉल रिसीव करते समय अपना चेहरा ना दिखाएं
- अपने पासवर्ड को समय-समय पर बदलते रहें
- बिजली कनेक्शन की कटौती संबंधी मैसेज की पुष्टि पहले बिजली ऑफिस जाकर करें
- छोटे-छोटे इन्वेंस्टमेंट वाली वेबसाइट पर इन्वेस्टमेंट करने से बचें