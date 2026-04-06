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बड़वानी कलेक्टर का WhatsApp अकाउंट हैक, OTP के साथ ही मोटी रकम मांगने के मैसेज

बड़वानी : सायबर जालसाजों ने बड़वानी कलेक्टर जयति सिंह का WhatsApp अकाउंट हैक कर लिया. इससे सायबर पुलिस टीम में हड़कंप मच गया. हैकर उनके नंबर से अधिकारियों व कर्मचारियों को मैसेज भेजकर 6 अंकों का OTP मांग रहा है. कलेक्टर जयति सिंह के मोबाइल नंबर 9765614430 से संदिग्ध संदेश भेजे जा रहे हैं. इन संदेशों में हैकर द्वारा OTP साझा करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे साइबर ठगी की आशंका जताई जा रही है.

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को किया अलर्ट

इस घटना के बाद कलेक्टर जयति सिंह ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं "ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब न दें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें." कलेक्टर कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook के माध्यम से इस हैकिंग की पुष्टि की है और आम नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की है. प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है "किसी भी अनजान या संदिग्ध मैसेज में OTP या अन्य जानकारी साझा करने से बचें, ताकि साइबर ठगी से सुरक्षित रहा जा सके."