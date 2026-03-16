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शादियों में न बनाएं रोटी-पराठा, मेन्यू में बदलें डिश, LPG संकट पर बड़वानी कलेक्टर का बयान

बड़वानी कलेक्टर ने गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर की अपील, शादी-ब्याह में लोगों से मेन्यू बदलने की मांग.

BARWANI GAS CYLINDER SHORTAGE
LPG संकट पर बड़वानी कलेक्टर का बयान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 4:30 PM IST

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Updated : March 16, 2026 at 4:45 PM IST

3 Min Read
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बड़वानी: अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग का असर विश्व के कई देशों में देखने मिल रहा है. वहीं भारत में भी गैस सिलेंडर की किल्लत देखने मिल रही है. भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए फिलहाल सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर रोक लगा दी है. वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लाइन लगी हुई है. मध्य प्रदेश के बड़वानी में गैस की कमी को देखते हुए कलेक्टर जयति सिंह ने लोगों को कुछ उपाए बताए हैं, जिससे गैस की खपत भी कम हो और शादी-ब्याह के आयोजन में परेशानी न आए.

गैस सिलेंडर को लेकर कलेक्टर की सलाह

कलेक्टर जयति सिंह ने कहा कि "पारंपरिक रूप से शादी समारोहों में बड़ी मात्रा में रोटी और पराठे बनाए जाते हैं, जिनमें काफी मात्रा में रसोई गैस खर्च होती है. वर्तमान में इंडेन गैस की कमी की स्थिति को देखते हुए यदि आयोजक इनके स्थान पर कम ईंधन में बनने वाले अन्य व्यंजन मेन्यू में शामिल करें, तो इससे गैस की खपत कम की जा सकती है और उपलब्ध गैस का बेहतर उपयोग हो सकेगा.

कलेक्टर जयति सिंह की अपील (ETV Bharat)

कलेक्टर ने मेन्यू बदलने की कही बात

उन्होंने बताया कि कई बड़े आयोजनों में खाना बनाने के दौरान बड़ी संख्या में सिलेंडरों का उपयोग होता है, जिससे गैस की मांग अचानक बढ़ जाती है. ऐसे में यदि लोग थोड़ी सावधानी बरतें और मेन्यू में बदलाव करें, तो ईंधन की बचत संभव है और आम उपभोक्ताओं को भी गैस उपलब्ध कराने में आसानी होगी.

BARWANI AVOID ROTI PARATHA WEDDING
प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोग परेशान (ETV Bharat)

कलेक्टर ने यह भी सुझाव दिया कि शादी समारोहों और अन्य बड़े आयोजनों में खाना बनाने के लिए वैकल्पिक साधनों का उपयोग भी किया जा सकता है. कलेक्टर ने कहा कि इंडक्शन चूल्हा, डीजल भट्टी या अन्य ईंधन आधारित विकल्प अपनाने से भी गैस की खपत को कम किया जा सकता है.

ईंधन का संतुलित हो उपयोग

बड़वानी कलेक्टर ने आमजन, होटल संचालकों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों से सहयोग की अपील की है. साथ ही कहा कि यह कदम केवल अस्थायी व्यवस्था के रूप में सुझाया गया है, ताकि गैस की मौजूदा कमी के दौर में ईंधन का संतुलित उपयोग किया जा सके. यदि समाज के लोग सामूहिक रूप से थोड़ी जिम्मेदारी निभाएं और ईंधन की बचत पर ध्यान दें, तो गैस की किल्लत की स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और आवश्यक जरूरतों के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.

Last Updated : March 16, 2026 at 4:45 PM IST

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