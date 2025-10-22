ETV Bharat / state

मंगलसूत्र नहीं मिलने पर CHO महिला ने दी जान, डॉक्टर पति बोला- गुस्से में घर से निकली

बड़वानी ने मंगलसूत्र न मिलने पर महिला ने उठाया आत्मघाती कदम, दिवाली की खुशियां मातम में बदली.

BARWANI WOMAN KILLED HIMSELF
मंगलसूत्र नहीं मिलने पर CHO महिला ने दी जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 5:10 PM IST

|

Updated : October 22, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बड़वानी: त्योहार पर हर कोई अपने घर जाता है, जिससे वह परिवार के साथ मिलकर धूमधाम से त्योहार मना सके. कुछ ऐसा ही सोचकर डॉक्टर कृष्णा बड़वानी के पैतृक गांव आए थे. 20 अक्टूबर की सुबह दिवाली की तैयारियां चल रही थी, घर में खुशियों का माहौल था, तभी एक जिद ने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया. 40 साल की महिला अंगूरबाला ने एक जिद के चलते पति से गुस्सा कर आत्मघाती कदम उठा लिया. महिला सीएचओ के पद पर पदस्थ थी, जबकि उसका पति डॉक्टर है.

मंगलसूत्र न मिलने पर महिला ने दी जान

घटना 20 अक्टूबर यानि दीपावली की सुबह की है. महिला अंगूरबाला और उनके पति डॉक्टर कृष्णा लोनखेड़े दिवाली का त्योहार मनाने बड़वानी स्थित अपने पैतृक गांव कल्याणपुरा आए हुए थे. सुबह दोनों के बीच मंगलसूत्र को लेकर मामूली पारिवारिक विवाद हुआ था. पति डॉक्टर कृष्णा ने बताया कि "अंगूरबाला इस बात से नाराज थी कि दीपावली पर उन्होंने उन्हें मंगलसूत्र नहीं दिया. उन्होंने पत्नी को समझाया कि त्योहार मना लेते हैं, जल्द ही मंगलसूत्र ले आएंगे, लेकिन गुस्से में अंगूरबाला बिना कुछ कहे स्कूटी लेकर घर से निकल गई.

मृतका के पति का बयान (ETV Bharat)

महिला के घर से निकलते ही, डायल 100 को किया कॉल

पति कृष्णा ने बताया मुझे अंदेशा हुआ कि वह नाराज है और कोई गलत कदम उठा सकती है. मैंने तुरंत डायल 100 पर सूचना दी और खुद भी कार लेकर उनके पीछे निकला, लेकिन जब तक मैं पहुंचता, बहुत देर हो चुकी थी. अंगूरबाला नर्मदा पुल पर पहुंची और अपनी जान दे दी. एसडीआरएफ टीम ने तत्काल नाव के जरिए रेस्क्यू अभियान चलाया. करीब 10 मिनट के प्रयास के बाद अंगूरबाला को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया."

BARWANI WOMAN AATMHATYA CASE
सीएचओ अंगूरबाला ने दी जान (ETV Bharat)

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूटी और महिला का मोबाइल जब्त किया. कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई है, लेकिन पुलिस परिजन और पति के बयान लेकर मामले की गहराई से जांच कर रही है.

CHO पद पर पदस्थ थी महिला, पति डॉक्टर

अंगूरबाला के पति डॉक्टर कृष्णा लोनखेड़े इंदौर के एक निजी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ है. उन्होंने बताया कि "उनकी पत्नी सीएचओ (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी) थी, कई सालों से स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रही थी. उनके दो बच्चे हैं. उन्होंने कहा, "अंगूरबाला बेहद संवेदनशील स्वभाव की थी, लेकिन वह अपने काम और परिवार को लेकर हमेशा जिम्मेदार रही है. दीपावली जैसे त्योहार पर ऐसा कदम उठाना हमारे लिए सदमे से कम नहीं है." गांव के लोगों के अनुसार, अंगूरबाला अपने सौम्य स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी. ग्रामीणों और सहकर्मियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया.

पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है. दो बच्चों की मां अंगूरबाला के इस कदम ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है. लोग अब भी यह समझ नहीं पा रहे कि दीपावली जैसे शुभ पर्व पर आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया?

Last Updated : October 22, 2025 at 5:15 PM IST

TAGGED:

BARWANI WOMAN AATMHATYA CASE
BARWANI FAMILY DISPUTE AATMHATYA
BARWANI CHO WOMAN KILLED HIMSELF
BARWANI WOMAN DIED FOR MANGALSUTRA
BARWANI WOMAN KILLED HIMSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दो सगे भाइयों के मर्डर के बाद शहडोल में उबाल, नेशनल हाईवे 43 जाम, 2 थानों की पुलिस मुस्तैद

ग्वालियर से शुरू हुई थी सिख दिवाली, गुरु गोबिंद और 52 राजाओं की कैद से आजादी की कहानी

बछड़े को बचाने चरवाहे पर हमला करती है गाय, छिंदवाड़ा में गाय को निमंत्रण देने की अनोखी परंपरा

दिवाली की रात युवक की चाकू मारकर हत्या, बाइक टकराने को लेकर हुआ था विवाद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.