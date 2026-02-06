बड़वानी स्कूल की कमी ने छीना बचपन, किताबों की उम्र में जंगलों में मवेशी चरा रहे 100 से ज्यादा बच्चे
बड़वानी के देवगढ़ पंचायत में स्कूल नहीं जा पा रहे करीब 100 बच्चे, पढ़ने के बजाए चरा रहे मवेशी, अधिकारी बोले देखेंगे मामला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 4:33 PM IST
बड़वानी: ग्राम पंचायत देवगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो शिक्षा व्यवस्था और सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. यहां बच्चे उस उम्र में हैं, जब उनके हाथों में किताब-कॉपी और कलम होनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वे लाठी और रस्सी थामकर जंगलों में गाय, भैंस और बकरियां चराने को मजबूर हैं. ये सभी बच्चों के नाम स्कूल में दर्ज नहीं है. स्कूल में ऐसे कुल 120 बच्चे हैं, वहीं एक निजी स्कूल और सरकारी स्कूल है, लग भग 8 किलोमीटर दूर.
स्कूल जाने के बजाए जिम्मेदारियां निभा रहे बच्चे
यह इलाका जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित है. जानकारी के अनुसार यहां लगभग 100 से अधिक बच्चे स्कूल जाने के बजाय घरेलू जिम्मेदारियां निभा रहे हैं. कोई खेतों में काम कर रहा है तो कोई दिनभर जंगल में पालतू मवेशियों की देखरेख करता नजर आता है. बचपन खेल और पढ़ाई की जगह मेहनत और जिम्मेदारियों में गुजर रहा है.
गांव से 5 किमी दूर स्कूल
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार भले ही स्कूल चलो अभियान और पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया जैसे नारे दे रही हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है. इस क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है. नजदीकी सरकारी स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है, जहां तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है. रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, ऐसे में माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं.
मवेशी चराते बच्चे
ग्रामीणों ने बताया कि वे मजदूरी करने वाले गरीब परिवारों से आते हैं. रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं. निजी स्कूलों में पढ़ाने की उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है. उनके लिए सरकारी स्कूल ही एकमात्र सहारा है. कई बार जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्कूल खोलने की मांग की गई, सर्वे भी हुए, लेकिन अब तक जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. बच्चों का दिन खेलने और मवेशी चराने में निकल जाता है. अगर समय रहते इस इलाके में स्कूल खोला जाए, तो सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवर सकता है और वे भी पढ़-लिखकर आगे बढ़ सकते हैं.
- दयनीय हालत में गांव के सरकारी स्कूल भवन, गौशालाओं में संवर रहा भविष्य
- खाली खेत में 40 डिग्री टेंपरेचर की क्लास, चिलचिलाती धूप में डटे बच्चे
जिम्मेदार क्या बोले
इस मामले में बीआरसी ने बताया कि "संबंधित क्षेत्र में स्कूल खोलने को लेकर कई बार सर्वे किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निराकरण नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से समय-समय पर उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया जाता रहा है." जिला शिक्षा अधिकारी शीला चौहान ने बताया कि मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है मामला दिखाते हैं फिर ही कुछ जानकारी आपको दे पाएंगे."